Компенсація за зруйноване житло: нові квартири не можна буде продати

Кабмін України розробив норми, за якими українцям заборонять розпоряджатися власністю, отриманою як компенсацію, на невизначений період.

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Українцям, які залишилися без житла через війну, надаватимуть компенсацію за зруйновані будинки, але нерухомість, куплену за ці гроші, не можна буде перепродати протягом невизначеного часу. Про це заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами, влада компенсуватиме втрачене житло не лише новими квартирами, а й грошима, еквівалентними вартості втраченого житла. Відповідний законопроєкт із положеннями про створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії вже розроблено Кабміном України.

Водночас у документах будуть норми, згідно з якими людям заборонять розпоряджатися власністю, отриманою як компенсацію, протягом невизначеного періоду.

"Йдеться про надання цільових грошей, еквівалентних вартості зруйнованого житла. Їх можна буде використовувати для придбання квадратних метрів житла. Будиночок або квартиру, що буде придбана за ці гроші, не можна буде продавати певний час", — пояснила Олена Шуляк.

Зазначимо, що, за даними джерел видання The New York Times, російські війська зруйнували в Україні близько 140 000 житлових будинків, пошкоджено 44 млн кв. метрів житла. До того ж цифри ще не остаточні, тому що війна все ще продовжується. За інформацією ООН, мільйони українців живуть у будинках, "погано пристосованих для забезпечення достатнього захисту від суворих зимових умов".

Раніше в КМДА повідомляли, що в Києві сформують вигідне житло для містян і переселенців. Житло для людей купуватимуть за бюджетні гроші, загалом місто планує купити близько 1 тисячі квартир.

Також Фокус розповідав про алгоритм дій для власників майна, яке було пошкоджене чи зруйноване внаслідок бойових дій.