Компенсація за зруйноване майно: українцям розповіли, як отримати гроші

У Мін'юсті назвали алгоритм дій для власників майна, яке було пошкоджене чи зруйноване внаслідок бойових дій.

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Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру. Українська влада пообіцяла відшкодувати збитки тим, хто під час бойових дій втратив своє майно. Для цього громадянам треба надати документ про право власності на майно чи бізнес, а також зафіксувати ушкодження й оцінити збитки. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Як подати заявку на компенсацію збитків

Для початку потрібно надати докази, що у власності підприємства було відповідне майно. Якщо це нерухомість чи транспорт — інформацію про право власності на них можна знайти в реєстрах. Що стосується рухомого майна, то слід знайти договори купівлі, первинні документи й інше.

Далі — довести, що майно було пошкоджене та знищене. Для цього потрібно:

звернутися до поліції для фіксації факту пошкодження майна, склавши протокол огляду місця події;

отримати від ДСНС довідку про пожежу;

записати відео чи зробити фотографії наслідків;

знайти свідків події та задокументувати їхні свідчення;

зробити інвентаризацію майна;

скласти акт ушкоджень (руйнувань) із представником органу місцевого самоврядування.

Розмір завданих збитків визначають військові адміністрації. Тут важливо врахувати вартість втраченого майна, фінансових активів підприємств, втрачену вигоду та втрати бізнесу від неоплачених товарів, робіт таіпослуг.

Нагадаємо, Україна планує вимагати від Росії 300 млрд доларів компенсації за збитки, отримані під час великого вторгнення армії агресора. Також наша країна добиватиметься, щоб Генасамблея ООН ухвалила спеціальну резолюцію, на основі якої надалі розроблять міжнародний механізм відшкодування збитків.

Раніше Фокус писав, що в АП сукупні економічні збитки України від військового вторгнення РФ оцінили в 1 трильйон доларів. Крім цього, є економічні збитки у вигляді недоінвестованих коштів і недоотриманого ВВП.