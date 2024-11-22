Подружжя купило будинок, що "застиг у часі": у чому його таємниця

Ситуація стала ще більш дивною через те, що один із родичів колишніх власників незабаром зв'язався з подружжям і попросив повернути деякі речі.

Пара, яка переїхала в новий будинок, була шокована, виявивши, що колишні власники залишили всі свої меблі, речі, продукти й навіть варений рис у духовці. Про це розповів один із покупців на популярному форумі Reddit.

Будинок здавався застиглим у часі, наче господарі просто зібрали валізи та поспіхом покинули його. Нові власники поділилися своєю історією на платформі Reddit, де розповіли, що завершили угоду, але були приголомшені, виявивши житло в такому стані.

"Продавці кинули абсолютно все. Одяг, посуд, сімейні фотографії, їжа в шафах і варений рис у духовці. Нам сказали, що вони переїхали за кордон, але складається враження, що вони просто сіли в літак і забули про все", — написав користувач із ніком Nilithitarion.

Ситуація стала ще більш дивною через те, що один із родичів колишніх власників невдовзі зв'язався з подружжям. Він попросив повернути деякі речі та ключ, який досі перебував у продавців.

"Ми пояснили, що не можемо віддати нічого без колишніх власників дозволу. Вони сказали, що спробують із ними зв'язатися, але поки що жодної конкретної інформації немає", — додав автор поста.

Ілюстративне фото Фото: KTRK

Дім також підніс несподівані сюрпризи. У шафі пара виявила заклеєний скотчем пакет із написом "карантин". Поки що вони бояться його відкривати.

Історія викликала жваві обговорення в коментарях. Користувачі форуму висували різні теорії: від поспішного переїзду до шахрайського продажу нерухомості.

"Я чув жахливі історії про будинки, які якимось чином продавалися без відома власників. Я б дізнався всю передісторію цього випадку", — написав один із них, припустивши, що будинок могли продати без відома власників.

Історія викликала жваві обговорення в коментарях Фото: Reddit

Зараз пара намагається розібратися в ситуації, що склалася, і чекає подальших новин від адвокатів продавців.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік перетворив вбиральню на крихітну квартиру, встановивши ліжко над туалетом. У компактному просторі розмістилися туалет, невелика раковина, душова кабіна і, що найдивовижніше, повноцінне ліжко.

Також стало відомо, що у "найсумнішого будинку" на скелі може з'явитися новий власник. Будівля стала відомою не тільки завдяки унікальному дизайну, натхненному маяком, а й через ланцюжок невдач, що переслідують її власника Едварда Шорта. Чоловік загруз у боргах і втратив дружину.