Супруги купили дом "застывший во времени": в чем его тайна

Ситуация стала еще более странной из-за того, что один из родственников бывших владельцев вскоре связался с супругами и попросил вернуть некоторые вещи.

Пара, переехавшая в новый дом, была шокирована, обнаружив, что прежние владельцы оставили всю свою мебель, вещи, продукты и даже вареный рис в духовке. Об этом рассказал один из покупателей на популярном форуме Reddit.

Дом казался застывшим во времени, как будто хозяева просто собрали чемоданы и спешно покинули его. Новые владельцы поделились своей историей на платформе Reddit, где рассказали, что завершили сделку, но были ошеломлены, обнаружив жилье в таком состоянии.

"Продавцы бросили абсолютно все. Одежда, посуда, семейные фотографии, еда в шкафах и вареный рис в духовке. Нам сказали, что они переехали за границу, но создается впечатление, что они просто сели в самолет и забыли обо всем", — написал пользователь с ником Nilithitarion.

Ситуация стала еще более странной из-за того, что один из родственников бывших владельцев вскоре связался с супругами. Он попросил вернуть некоторые вещи и ключ, который до сих пор находился у продавцов.

"Мы объяснили, что не можем отдать ничего без прежних владельцев разрешения. Они сказали, что попробуют с ними связаться, но пока никакой конкретной информации нет", — добавил автор поста.

Иллюстративное фото Фото: KTRK

Дом также преподнес неожиданные сюрпризы. В шкафу пара обнаружила заклеенный скотчем пакет с надписью "карантин". Пока они боятся его открывать.

История вызвала оживленные обсуждения в комментариях. Пользователи форума выдвигали различные теории: от поспешного переезда до мошеннической продажи недвижимости.

"Я слышал ужасные истории о домах, которые каким-то образом продавались без ведома владельцев. Я бы узнал всю предысторию этого случая", — написал один из них, предположив, что дом могли продать без ведома владельцев.

История вызвала оживленные обсуждения в комментариях Фото: Reddit

Сейчас пара пытается разобраться в сложившейся ситуации и ждет дальнейших новостей от адвокатов продавцов.

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