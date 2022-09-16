Компенсация за разрушенное имущество: украинцам рассказали, как получить деньги
В Минюсте назвали алгоритм действий для владельцев имущества, которое было повреждено или разрушено в результате боевых действий.
Россия в ходе полномасштабного вторжения в Украину продолжает обстреливать цивильную инфраструктуру. Украинская власть пообещала возместить убытки тем, кто в ходе боевых действий потерял свое имущество. Для этого гражданам предоставить документ о праве собственности на имущество или бизнес, а также зафиксировать повреждение и оценить ущерб. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
Как подать заявку на компенсацию ущерба
Для начала нужно предоставить доказательства, что в собственности предприятия біло соответствующее имущество. Если это недвижимость или транспорт — информацию о праве собственности на них можно найти в реестрах. Что касается движимого имущества, то следует найти договоры покупки, первичные документы и прочее.
Далее — доказать, что имущество было повреждено и уничтожено. Для этого нужно:
- обратиться в полицию для фиксации факта повреждения имущества, составив протокол осмотра места происшествия;
- получить от ГСЧС справку о пожаре;
- записать видео или сделать фотографии последствий;
- найти свидетелей происшествия и задокументировать их показания;
- сделать инвентаризацию имущества;
- составить акт повреждений (разрушений) с представителем органа местного самоуправления.
Размер нанесенного ущерба определяют военные администрации. Здесь важно учесть стоимость утраченного имущества, финансовых активов предприятий, упущенную выгоду и потери бизнеса от неоплаченных товаров, работ и услуг.
Напомним, Украина планирует потребовать от России 300 млрд долларов компенсации за ущерб, полученный в ходе большого вторжения армии агрессора. Также наша страна будет добиваться, чтобы Генассамблея ООН приняла специальную резолюцию, на основе которой в дальнейшем будет разработан международный механизм возмещения ущерба.
Ранее Фокус писал, что в ОП совокупные экономические убытки Украины от военного вторжения РФ оценили в 1 триллион долларов. Кроме этого, есть экономический ущерб в виде недоинвестированных средств и недополученного ВВП.