Компенсация за разрушенное имущество: украинцам рассказали, как получить деньги

В Минюсте назвали алгоритм действий для владельцев имущества, которое было повреждено или разрушено в результате боевых действий.

Related video

Россия в ходе полномасштабного вторжения в Украину продолжает обстреливать цивильную инфраструктуру. Украинская власть пообещала возместить убытки тем, кто в ходе боевых действий потерял свое имущество. Для этого гражданам предоставить документ о праве собственности на имущество или бизнес, а также зафиксировать повреждение и оценить ущерб. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Как подать заявку на компенсацию ущерба

Для начала нужно предоставить доказательства, что в собственности предприятия біло соответствующее имущество. Если это недвижимость или транспорт — информацию о праве собственности на них можно найти в реестрах. Что касается движимого имущества, то следует найти договоры покупки, первичные документы и прочее.

Далее — доказать, что имущество было повреждено и уничтожено. Для этого нужно:

обратиться в полицию для фиксации факта повреждения имущества, составив протокол осмотра места происшествия;

получить от ГСЧС справку о пожаре;

записать видео или сделать фотографии последствий;

найти свидетелей происшествия и задокументировать их показания;

сделать инвентаризацию имущества;

составить акт повреждений (разрушений) с представителем органа местного самоуправления.

Размер нанесенного ущерба определяют военные администрации. Здесь важно учесть стоимость утраченного имущества, финансовых активов предприятий, упущенную выгоду и потери бизнеса от неоплаченных товаров, работ и услуг.

Напомним, Украина планирует потребовать от России 300 млрд долларов компенсации за ущерб, полученный в ходе большого вторжения армии агрессора. Также наша страна будет добиваться, чтобы Генассамблея ООН приняла специальную резолюцию, на основе которой в дальнейшем будет разработан международный механизм возмещения ущерба.

Ранее Фокус писал, что в ОП совокупные экономические убытки Украины от военного вторжения РФ оценили в 1 триллион долларов. Кроме этого, есть экономический ущерб в виде недоинвестированных средств и недополученного ВВП.