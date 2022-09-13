Оренда з правом викупу: Київ придбає тисячу квартир і віддасть переселенцям

У Києві з'явиться вигідне житло для містян і переселенців. Вони зможуть орендувати житло з правом викупу.

Related video

У Києві вже за місяць сформують вигідне житло для містян і переселенців. Вони зможуть орендувати квартири з правом викупу, повідомляє пресслужба КМДА.

За словами заступника голови Київської міськадміністрації В'ячеслава Непопа, столиця з цією метою збільшила статутний капітал комунального підприємства "Фінансова компанія "Житло-інвест" на 2 млрд грн. Житло для людей купуватимуть за бюджетні гроші, всього місто планує купити близько 1 тисячі квартир.

Саме житло в майбутньому нададуть тим, хто особливо потребує даху над головою та не може забезпечити себе самостійно. "Питання забезпечення житлом містян і вимушених переселенців можна буде вирішити завдяки здачі в оренду цього житла. Це може бути як довгострокова оренда, так і оренда з правом викупу", — розповів В'ячеслав Непоп.

За скільки можна зняти житло в Києві?

Як пояснив голова Спілки консультантів із нерухомості Іван Кудояр в ефірі телеканалу "Київ", ринок оренди житла в Києві останнім часом відновився на 80%, але в окремих цінових сегментах ціни на оренду житла зростають не лише через підвищений попит, а й зміну курсу долара, тобто на тлі девальвації.

"Ринок нерухомості прив'язаний до долара. Купівля прив'язана до долара. Ріелтори кажуть, що якщо три-чотири місяці в них у роботі було 10-15 варіантів на здачу в оренду, то зараз не залишилося жодного, їх практично всі орендували, працювати немає з чим. Це в дрібному сегменті — 10-12 тисяч гривень", — зазначив експерт.

Водночас у вересні 2022 року в Києві орендувати квартиру можна за 6,5-35 тис. грн у місяць. За даними ОЛХ, оренда однокімнатної коштуватиме 9-14 тис. грн, двокімнатної — 13-25 тис. грн на місяць, а трикімнатної — 15-30 тис. грн в місяць.

Раніше Фокус пояснював, чому під час війни можна вигідно купити квартиру в Києві. Також Фокус писав, що відбувалося зі споживчою інфляцією в серпні 2022 року.