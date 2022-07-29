Слідом за доларом: як під час війни ростуть ціни на квартири в Києві

У липні на ринку нерухомості Києва намітилася тенденція зростання попиту на житлову нерухомість, а ціни в столиці зросли у гривневому еквіваленті через інфляцію та на тлі девальвації гривні до рівня 40 UAH/USD.

У столиці України в середині літа в продажу тисячі різних варіантів житлової нерухомості — від готельок на околиці міста за ціною $37 тис. до крутих пентхаусів площею 360 кв. м. вартістю $1,38 млн.

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За даними SV Development, на 29 липня середня ціна квадратного метра на вторинному ринку нерухомості Києва становить $1109, а на початку року — на 1 січня — ціна квадрата була на рівні $1099. Тобто в доларах ціна квартир трохи підросла. Однак при переведенні цін за курсом у гривню виявляється, що вартість нерухомості в столиці зросла суттєво.

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Отже, якщо на початок року квадратний метр на вторинному ринку Києва коштував 29,9 тис. грн (офіційний курс НБУ 27,27 UAH/USD), а 29 липня ціна квадрата — 40,6 тис. грн (офіційний курс НБУ 36,6 UAH/USD).

Як пише в авторській колонці експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак, на вторинному ринку Києва — золотий час покупця: обсяг пропозиції значно перевищує платоспроможний попит, а власники готові йти на поступки та спеціальні умови.

"Платоспроможний попит, в основному, формується людьми, які розглядають покупку для життя, проте не готові купувати тут і відразу. Покупці прицінюються, ходять на огляд, проте не поспішають виходити швидко на угоду з кількох причин. По-перше, вони сподіваються отримати вигідний дисконт через ситуацію на ринку та в країні зокрема, а по-друге, через невпевненість у завтрашньому дні", — зазначила Вікторія Берещак.

За її словами, зараз уже можна говорити про приріст інтересу покупців у межах 35% довоєнного рівня.

"Покупницький ентузіазм підігрівається до того ж інфляцією та курсовим ралі. З початку війни долар виріс із 29,25 грн до 36,59 грн — на 25%, але, за прогнозами економістів, це далеко не межа. Тому хтось схиляється на користь купівлі квартири, не чекаючи осені, сподіваючись врятувати гроші від знецінення. Адже вторинний ринок — це можливість отримати готове житло тут і відразу, не чекаючи завершення будівництва”, — каже Вікторія Берещак.

Експертка наголосила: середня ціна на квартири на вторинному ринку з початку року, незважаючи на складну ситуацію, зросла. Найбільше зросли в ціні квартири від 50 до 75 кв. м у центральних і прицентральних районах, нижчий відсоток збільшення ціни демонструє старий житловий фонд — 80-90-х років і раніше, а також великогабаритні квартири.

"Сьогодні однокімнатну квартиру в Києві можна придбати в діапазоні $45-60 тис., двокімнатну — $70-90 тис., багатокімнатну — від $85 тис.", — зазначила Вікторія Берещак.

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Водночас забудовники іноді пропонують цікавішу вартість квартир. Як повідомляє misto.lun.ua, середня ціна квадрата в новобудовах столиці — 44,5 тис. грн, проте в будинках економкласу ціна метра — 27 тис. грн.

[ + – ] Найвищі ціни традиційно — в новобудовах Києва, найнижчі — у Житомирській та Івано-Франківській областях Фото: lun.ua

Нагадаємо, НБУ 21 липня оголосив про зміну офіційного курсу: замість курсу 29,25 UAH/USD встановлено курс на рівні 36,6 UAH/USD.

Як раніше писав Фокус, у червні вартість оренди житла в столиці вже досягла дна, і, схоже, знижувати ставки орендодавці більше не готові.