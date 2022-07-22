Курс уже 40: як зміна Нацбанком офіційного курсу вже позначилася на курсі в обмінниках

НБУ 21 липня оголосив про зміну офіційного курсу: тепер замість 29,25 UAH/USD встановлено курс на рівні 36,6 UAH/USD. А в обмінниках долари продають за 38,5-40 UAH/USD.

В Україні слідом за зміною офіційного курсу змінюється валютний курс у банках та обмінниках. Вранці 22 липня у великих українських банках курс продажу готівкового долара встановлено в межах 38-38,8 UAH/USD:

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

ПриватБанк: 38,8 UAH/USD;

ОТП Банк: 38 UAH/USD;

Альфа-Банк (Україна): 38,5 UAH/USD;

Креді Агріколь: 38,7 UAH/USD;

ПУМБ: 38,5 UAH/USD.

Найближчими днями цілком ймовірні нові стрибки валютного курсу на готівковому ринку. Про це Фокус повідомляє у новій статті "Від 29 до 40. Що означає новий валютний курс". Як зауважила кореспондентка Фокусу, в деяких обмінниках Києва курс продажу долара 22 липня вже на рівні 40 UAH/USD.

"Готівковий ринок уже відповів швидким зростанням курсу. Але вже до вечора четверга 21 липня вартість долара знизилася з пікових 39,2 — 39,5 UAH/USD до 38,2 — 38,5 UAH/USD", — розповіла Фокусу Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку". За словами співрозмовниці Фокусу, у більшості банків курси карткових операцій знаходяться поблизу офіційного курсу НБУ, адже на цей рівень орієнтуються міжнародні платіжні системи, а фінустанови купуватимуть під такі операції валюту на міжбанку.

Важливо

Від 29 до 40. Що означає новий офіційний валютний курс

"Карткові курси банків перебуватимуть в діапазоні між офіційним курсом і готівковим. Готівковий курс уже підвищився і залишатиметься вищим за офіційний, враховуючи, що пропозиція готівкової валюти обмежена", — додає голова відділу аналітики інвесткомпанії Adamant Capital Костянтин Фастовець.

Після оголошення Нацбанком нового офіційного курсу відбулася девальвація гривні на готівковому валютному ринку України

Експерти не заперечують, що на символічній позначці 36,6 курс може не протриматися — дадуть взнаки "хвороби" ринку.

"Зниження попиту на валюту навряд чи буде суттєвим і тривалим. Рішення НБУ, ймовірно, допоможе заощадити кілька сотень мільйонів доларів, що чимало, — прогнозує глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук. — Проте дисбаланси вимірюються мільярдами щомісяця, і це означає, що згодом можуть знадобитися нові подібні кроки. Тобто, на думку експерта, дуже ймовірно, що ослаблення гривні, на жаль, не останнє у 2022 році.

Важливо

Буде по 40. Як гривня падає воєнного літа і до чого тут "валютний туризм"

Докладно про те, навіщо Україні новий валютний курс, і чи можна чекати на подальшу девальвацію гривні, — у новій статті Фокусу.

Як повідомлялося, Національний банк України опустив курс гривні до долара США на 25% і тепер становить 36,5686 грн. Офіційний курс НБУ й надалі залишатиметься фіксованим.

Раніше Фокус писав, що зміна карткових курсів великими банками, девальваційні очікування, скасування критичного імпорту, валютний туризм – головні чинники, які впливають на валютний курс в Україні в липні.