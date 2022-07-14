НБУ підтримає: як змінюється попит на валюту в Україні та яким буде курс

У банках зазначають, що поки нові правила для імпортерів не стимулюють попит на валюту, але НБУ зараз регулярно виходить на міжбанківський ринок із пропозицією доларів, що впливає на рівень золотовалютних резервів — вони тануть.

Зміна карткових курсів великими банками, девальваційні очікування, скасування критичного імпорту, валютний туризм — ось лише кілька факторів, які в середині липня впливають на валютний курс в Україні. Про це йдеться у новій статті Фокусу "Буде по 40. Як гривня падає воєнного літа і до чого тут "валютний туризм".

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"Вірогідні чинники такої девальвації — підвищення карткових курсів та посилення вимог деяких банків до операцій з платіжними картками (про встановлення джерела походження коштів). Також може впливати погіршення очікувань через інфляцію, фінансування дефіциту бюджету Нацбанком та скорочення міжнародних резервів, обговорення на ринку можливого переходу до плаваючого обмінного курсу", — каже аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук.

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Буде по 40. Як гривня падає воєнного літа і до чого тут "валютний туризм"

Девальваційні очікування — одна з головних причин падіння курсу гривні у липні.

"Зростання курсу на готівковому ринку викликано посиленими девальваційними очікуваннями, які, у свою чергу, підігріваються двома факторами. Перший — актуалізація розмов про необхідність переходу до плаваючого курсу на міжбанку. Скасування обмежень щодо купівлі валюти для критичного імпорту та повернення імпортного мита в цьому сенсі стало Приводом, адже ці норми раніше неодноразово називалися як обмежуючі можливості для скасування фіксованого курсу. Чим більше на ринку чути про ймовірність такого кроку, тим сильніші девальваційні очікування та попит на валюту на готівковому ринку", — зазначила Анна Золотько.

На міжбанку торги валютою йдуть за фіксованим курсом у коридорі 29,5-29,55 UAH/USD.

"Попит на купівлю валюти на міжбанку зберігається на високому рівні, але серед критичного імпорту вже була основна складова закупівель — на початку місяця додається активність серед покупців і серед продавців, але й зараз все ще попит переважає обсяги продажу валюти", — повідомив Фокусу Антон Курінний, головний дилер департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку.

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Нагадаємо, НБУ дозволив імпортерам постановою №142 з 9 липня купувати іноземну валюту для будь-яких товарів, а не тільки для товарів критичного імпорту. У НБУ наголосили, що це покращить умови для бізнесу в країні. Крім того, постановою №142 Нацбанк збільшив терміни розрахунку за експортними та імпортними контрактами зі 120 до 180 днів, а з метою зниження тиску на валютному ринку НБУ зменшив із 10 до 2 робочих днів термін використання купленої для розрахунків валюти резидентами з 11 липня 2022 року. Тобто імпортери тепер не можуть купувати валюту про запас, оскільки зобов'язані перерахувати її контрагентам протягом двох днів після покупки.

У банках зазначають, що НБУ постійно виходить на ринок із пропозицією доларів. "НБУ щодня бере участь у торгах і підтримує гривню, продаючи долар за курсом 29,5474 UAH/USD. Резерви витрачаються та покриваються міжнародними грантами та допомогою, сподіваємось на допомогу міжнародних партнерів з питань продажу та логістики агропродукції, що дозволить не витрачати резерви", — зазначає Антон Курінний. Нагадаємо, за даними НБУ, міжнародні резерви на 1 липня становили $22,75 млрд, і проти початку червня резерви скоротилися на $5,09 млрд.

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Детально про ситуацію із валютним курсом в Україні — в новій статті Фокусу.

Як повідомлялося, в Україні в липні курс готівкового долара змінюється за зміною великими банками карткового курсу — для безготівкових операцій за картками фізосіб.

Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко пропонує стабілізувати гривню та відмовитися від множинності валютних курсів усередині країни.