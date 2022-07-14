Долар в обмінниках подорожчав: названо основні причини

У банках Фокусу розповіли, що курс готівкового долара змінюється за зміною великими банками карткового курсу — для безготівкових операцій за картками фізосіб.

Підвищення карткових курсів банками почалося в червні, після ухвалення НБУ наприкінці травня постанови №102, якою регулятор скасував фіксований курс (29,25 UAH/USD) для безготівкових операцій (карткових операцій) фізосіб. Тоді в НБУ пояснили, що так борються з валютними спекулянтами. Втім, навіть підвищення курсів карток не зупинило валютний туризм. Про це йдеться у статті Фокусу "Буде по 40. Як гривня падає воєнного літа і до чого тут "валютний туризм".

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У липні деякі великі банки переглянули свої курси для карток — наблизили курс карток до курсу на готівковому ринку. Наприклад, 14 липня в ПриватБанку курс для карток встановлено на рівні 36,49 UAH/USD, а в Ощадбанку — 37,33 UAH/USD. У відділеннях ПриватБанку купити долар пропонують за курсом 37,7 UAH/USD, у відділеннях Ощадбанку — 37,85 UAH/USD.

"Одна з причин девальвації — підвищення "карткового" курсу декількома великими системними банками до рівня готівкового. Варто визнати, що так звані "валютні човники" є суттєвим джерелом постачання готівкової валюти в Україну. Навіть очікування подорожчання валюти для них призводить до зростання курсу на сірому ринку всередині країни. Адже ринок закладає цей фактор у ціну одразу. Схоже, готівкова пара гривня/долар знайшла нове рівноважне значення у діапазоні 37,0-38,0 USDUAH", — зазначила в коментарі Фокусу Анна Золотько, директорка департаменту казначейства Юнекс Банку.

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В інших банках Фокусу підтвердили, що підвищення карткових курсів серйозно вплинуло на готівковий ринок, де курс дуже швидко досяг позначки 38 USDUAH.

Аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук зазначив, що серед ймовірних факторів девальвації — підвищення карткових курсів і посилення вимог окремих банків до операцій із платіжними картками (щодо встановлення джерела походження коштів).

Зі свого боку, Антон Курінний, головний дилер департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку, повідомив, що падіння курсу гривні справді пов'язане з підвищенням курсу карток основними банками з рівнів 32,70-32,80 UAH/USD до показників кеш-ринку, де торги проходили у межах 35-35,50 USDUAH. "Після підвищення курсу карток ринок кеш-валюти також відреагував зростанням", — каже Курінний.

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Докладно про причини літньої девальвації — у статті Фокусу.

Як раніше повідомлялося, Кабмін скасував перелік критичного імпорту, а Нацбанк запровадив нові правила гри на валютному ринку.

Нагадаємо, із 6 липня ПриватБанк прирівняв курс карткових операцій до ринкового готівкового курсу.