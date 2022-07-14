Доллар в обменниках подорожал: названы основные причины
В банках Фокусу рассказали, что курс наличного доллара меняется вслед за изменением крупными банками карточного курса – для безналичных операций по картам физлиц.
Повышение карточных курсов банками началось в июне, после принятия НБУ в конце мая постановления №102, которым регулятор отменил фиксированный курс (29,25 UAH/USD) для безналичных операций (карточных операций) физлиц. Тогда в НБУ объяснили, что таким образом борются с валютными спекулянтами. Впрочем, даже повышение карточных курсов не остановило валютный туризм. Об этом говорится в статье Фокуса "Будет по 40. Как гривна падает военным летом и при чем здесь "валютный туризм".
В июле некоторые крупные банки пересмотрели свои курсы для карточек – приблизили курс по картам к курсу на наличном рынке. Например, 14 июля в ПриватБанке курс для карт установлен на уровне 36,49 UAH/USD, а в Ощадбанке – 37,33 UAH/USD. В отделениях ПриватБанка купить доллар предлагают по курсу 37,7 UAH/USD, в отделениях Ощадбанка – 37,85 UAH/USD.
"Одна из причин девальвации – повышение "карточного" курса несколькими крупными системными банками до уровня наличного. Следует признать, что так называемые "валютные челноки" являются существенным источником поставки наличной валюты в Украину. Даже ожидание удорожания валюты для них приводит к росту курса на сером рынке внутри страны. Ведь рынок закладывает этот фактор в цену сразу. Похоже, наличная пара гривна/доллар нашла новое равновесное значение в диапазоне 37-38 UAH/USD", — отметила в комментарии Фокусу Анна Золотько, директор департамента казначейства Юнекс Банка.Важно
В других банках Фокусу подтвердили, что повышение карточных курсов серьезно повлияло на наличный рынок, где курс очень быстро достиг отметки 38 UAH/USD.
Аналитик стратегического развития банка "Пивденный" Константин Хведчук отметил, что среди вероятных факторов девальвации – повышение карточных курсов и усиление требований отдельных банков к операциям с платежными карточками (об установлении источника происхождения средств).
В свою очередь, Антон Куринной, главный дилер департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка, сообщил, что падение курса гривны действительно связано с повышением курса карт основными банками с уровней 32,7-32,8 UAH/USD к показателям кэш-рынка, где торги проходили в рамках 35-35,5 UAH/USD. "После повышения курсов карт рынок кэш-валюты также отреагировал ростом", — говорит Куринной.Важно
Подробно о причинах летней девальвации – в статье Фокуса.
Как ранее сообщалось, Кабмин упразднил перечень критического импорта, а Нацбанк ввел новые правила игры на валютном рынке.
Напомним, с 6 июля ПриватБанк приравнял курс карточных операций к рыночному наличному курсу.