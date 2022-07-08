Правительство разрешило бизнесу покупать валюту

Кабмин упразднил перечень критического импорта и ввел новые правила игры на валютном рынке.

Кабинет Министров Украины упростил валютные ограничения для импорта товарной продукции. Об этом сообщает НБУ.

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Украинское правительство упразднило постановление о перечне товаров критического импорта, для которых разрешено покупать валюту на межбанке.

На практике это позволит отечественному бизнесу с 9 июля 2022 покупать валюту и импортировать любую товарную продукцию.

В то же время, ограничения на покупку валюты и трансграничные переводы для импорта услуг будут сохраняться. Предприятия смогут импортировать только те услуги, работы, права интеллектуальной собственности и другие неимущественные права, входящие в перечень, утвержденный постановлением КМУ от 7 июля 2022 года № 761.

Кроме того, учитывая обращение бизнеса и Министерства экономики, Национальный банк с 9 июля расширяет сроки расчетов по экспортно-импортным операциям со 120 до 180 дней. Соответствующее решение призвано поддержать украинские предприятия путем увеличения их возможностей в условиях логистических проблем при экспорте и импорте продукции, возникших из-за войны.

Ранее мы писали о том, что ПриватБанк установил рыночный курс для безналичных операций. Изменение в правилах распространяется на курс конвертации по картам, снятие наличных и переводы на гривневые счета с валютных. Более того, впредь все операции по гривневым картам за рубежом будут проводиться по наличному курсу.

Также Фокус подробно анализировал влияние валютных ограничений на IT-сектор в статье "Прощай, айти. Как ручное управление валютным курсом убивает украинский IT-сектор".