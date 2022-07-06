Приватбанк установил рыночный курс для безналичных операций: за ночь доллар вырос на 6 грн

Изменение в правилах распространяется на курс конвертации по картам, снятие наличных и переводы на гривневые счета с валютных. Более того, впредь все операции по гривневым картам за рубежом будут проводиться по наличному курсу.

С 6 июля ПриватБанк приравнял курс, по которому проводятся безналичные валютные операции, к рыночному наличному курсу. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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"В первую очередь это затронет курсы конвертации по картам: снятие наличных средств и переводы в гривне в Украине с валютных карт, а также все виды операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт", — говорится в сообщении.

Объясняется это якобы положением на рынке, нормативными документами регулятора, поддержкой целостности рынка и интересами его клиентов.

Нововведение главным образом затрагивает интересы граждан Украины, выехавших за рубеж, которые при расчетах пользуются гривневыми картами. До недавнего времени безналичный курс доллара к гривне был на уровне 32,79 за доллар, тогда как наличный при покупке валюты в кассе банка — 35,60.

Аналогичное нововведение появилось и в приложении Монобанка, при расчетах гривневой картой в западных магазинах конвертация будет осуществляться по наличному курсу.

[ + – ] Монобанк

Напомним, что ПриватБанк ввел ряд ограничений на расходы для банковских карт. Карта может быть заблокирована, если пользователь не сможет или откажется подтвердить источники средств при месячном обороте более 500 тыс. грн. В таком случае в рамках программы финансового мониторинга будет запрошено дополнительное подтверждение источников доходов.

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