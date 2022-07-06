"Приватбанк" встановив ринковий курс для безготівкових операцій: за ніч долар зріс на 6 грн

Зміна в правилах поширюється на курс конвертації за картками, зняття готівки та перекази на гривневі рахунки з валютних. Крім того, надалі всі операції з гривневих карток за кордоном проводитимуться за готівковим курсом.

Із 6 липня "ПриватБанк" прирівняв курс, за яким проводять безготівкові валютні операції, до ринкового готівкового курсу. Про це повідомляє пресслужба банку.

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"Насамперед це торкнеться курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також усі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток", — ідеться в повідомленні.

Пояснюється це нібито становищем на ринку, нормативними документами регулятора, підтримкою цілісності ринку й інтересами його клієнтів.

Нововведення переважно зачіпає інтереси громадян України, які виїхали за кордон і при розрахунках користуються гривневими картками. Донедавна безготівковий курс долара до гривні був на рівні 32,79 за долар, тоді як готівка при купівлі валюти в касі банку — 35,60.

Аналогічне нововведення з'явилося і в додатку "Монобанку", при розрахунках гривневою карткою в західних магазинах конвертація здійснюватиметься за готівковим курсом.

Нагадаємо, що "ПриватБанк" запровадив низку обмежень на витрати для банківських карток. Карта може бути заблокована, якщо користувач не зможе або відмовиться підтвердити джерела коштів за місячного обігу понад 500 тис. грн. У такому разі в межах програми фінансового моніторингу буде запрошено додаткове підтвердження джерел прибутків.

Раніше Фокус розбирався в тому, чому українцям, які виїхали з країни, не отримати пластикову платіжну картку. Як банки вирішують цю проблему та що можуть зробити ті, хто хоче оформити платіжну картку в українському банку, перебуваючи в іншій країні?