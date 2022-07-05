"ПриватБанк" запровадив обмеження на витрати для банківських карток, — ЗМІ

На рахунки можуть накласти санкції, якщо людина не зможе або відмовиться підтвердити походження коштів за місячного обігу в розмірі 500 тисяч гривень.

Державний "ПриватБанк" оголосив про запровадження обмежень витрат певної категорії клієнтів. Про це в коментарі "РБК-Україна" повідомили у пресслужбі банківської установи.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

Ідеться про обмеження витрат клієнтів, які відмовляються чи не можуть документально підтвердити походження коштів за щомісячного обігу на карті в розмірі 500 тисяч гривень.

"Ми будемо вимагати додаткове підтвердження джерел доходів у клієнтів, які за місяць перевищили оборот у 500 000 гривень за особистими картками та при цьому не мають підтверджувальних документів", — пояснили нововведення в державному "ПриватБанку".

Як зазначають в установі, у таких випадках клієнти не тільки мають підтвердити походження коштів, а й актуалізувати свої особисті дані в розділі офіційного доходу. Українці, у яких оборот коштів на місяць становить від 500 тисяч гривень, отримають від банку запит на надання документів через додаток "Приват24", месенджер Viber або через дзвінок від співробітника гарячої лінії "ПриватБанку".

"При відмові/ігноруванні клієнта надавати в банк необхідні документи, на карткові рахунки будуть накладені обмеження на видаткові операції", — додали в банку, коментуючи нововведення для деяких клієнтів.

Нагадаємо, на початку квітня Національний банк України дозволив банківським установам обмежувати операції фізичних осіб, якщо їхня сума перевищує 400 тисяч гривень. Якщо клієнт не зможе документально підтвердити походження коштів, гроші можна буде витратити тільки на благодійність або купівлю військових облігацій.

Також повідомлялося, що інтернет-банкінг "Приват24" почав співпрацювати з платіжною системою Payoneer.