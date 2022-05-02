Приват24 співпрацює з Payoneer: хто може користуватися сервісом та отримати $50 на рахунок

ПриватБанк пропонує нові інструменти для IT-фахівців та фізичних осіб-підприємців.

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ПриватБанк оголосив про співпрацю із платіжною системою Payoneer. Інформацію про це фінустанова розмістила на своїй офіційній сторінці у Facebook.

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ПриватБанк пропонує нові інструменти для тих, хто працює на фрилансі або у сфері IT. Пропозиція стосується фізичних осіб-підприємців (ФОП). Зокрема компанії обіцяють спростити міжнародні платежі.

Клієнти зможуть:

користуватися своїм обліковим записом Payoneer, прив'язавши до Приват24 наявний або створивши новий,

переглядати історію транзакцій,

виводити кошти з Payoneer на карти та рахунки,

відкривати інтернет-картки у процесі виведення коштів, приймати платежі у валюті,

миттєво отримувати реквізити за балансами в USD та EUR для приймання платежів за надані послуги.

На сайті проєкту зазначено, що ті клієнти, які реєструються в Payoneer зараз, отримають бонус $50 на свій аккаунт Payoneer. Ця пропозиція діє за умови наявності на рахунку Payoneer $1000, якщо клієнт зарахував цю суму протягом 6 місяців з моменту реєстрації. Ознайомитись з умовами пропозиції можна докладніше тут.

Вивести кошти з рахунку Payoneer на карту Приват24 можна так:

авторизуйтесь або зареєструйтесь в меню Сервіси — Перекази — Payoneer;

виберіть баланс та рахунок для надсилання та натисніть "Зняти гроші";

виберіть картку для отримання, вкажіть суму та натисніть "Отримати".

Умови зарахування платежів Payoneer для ФОПів у ПриватБанку

Платежі від Payoneer зараховуються на рахунки підприємців онлайн. Зарахування проводяться з 8:00 до 20:00 у робочі дні. Комісія за зарахування на рахунок ФОП та переказ на картку для виплат фізичної особи, "Універсальна", картку Platinum, Visa Signature складає 0%. Комісія банків-кореспондентів — 0%. Передбачено спрощений валютний контроль: платежі до 400 000 грн (в еквіваленті) за відсутності ознак ризику зараховуються автоматично. Для платежів на суму понад 400 000 грн (в еквіваленті) діє спрощений валютний контроль (достатньо один раз додати до Приват24 листа про договір-оферту).

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