Приват24 співпрацює з Payoneer: хто може користуватися сервісом та отримати $50 на рахунок
ПриватБанк пропонує нові інструменти для IT-фахівців та фізичних осіб-підприємців.
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ПриватБанк оголосив про співпрацю із платіжною системою Payoneer. Інформацію про це фінустанова розмістила на своїй офіційній сторінці у Facebook.
ПриватБанк пропонує нові інструменти для тих, хто працює на фрилансі або у сфері IT. Пропозиція стосується фізичних осіб-підприємців (ФОП). Зокрема компанії обіцяють спростити міжнародні платежі.
Клієнти зможуть:
- користуватися своїм обліковим записом Payoneer, прив'язавши до Приват24 наявний або створивши новий,
- переглядати історію транзакцій,
- виводити кошти з Payoneer на карти та рахунки,
- відкривати інтернет-картки у процесі виведення коштів, приймати платежі у валюті,
- миттєво отримувати реквізити за балансами в USD та EUR для приймання платежів за надані послуги.
На сайті проєкту зазначено, що ті клієнти, які реєструються в Payoneer зараз, отримають бонус $50 на свій аккаунт Payoneer. Ця пропозиція діє за умови наявності на рахунку Payoneer $1000, якщо клієнт зарахував цю суму протягом 6 місяців з моменту реєстрації. Ознайомитись з умовами пропозиції можна докладніше тут.
Вивести кошти з рахунку Payoneer на карту Приват24 можна так:
- авторизуйтесь або зареєструйтесь в меню Сервіси — Перекази — Payoneer;
- виберіть баланс та рахунок для надсилання та натисніть "Зняти гроші";
- виберіть картку для отримання, вкажіть суму та натисніть "Отримати".
Умови зарахування платежів Payoneer для ФОПів у ПриватБанку
- Платежі від Payoneer зараховуються на рахунки підприємців онлайн.
- Зарахування проводяться з 8:00 до 20:00 у робочі дні.
- Комісія за зарахування на рахунок ФОП та переказ на картку для виплат фізичної особи, "Універсальна", картку Platinum, Visa Signature складає 0%.
- Комісія банків-кореспондентів — 0%.
- Передбачено спрощений валютний контроль: платежі до 400 000 грн (в еквіваленті) за відсутності ознак ризику зараховуються автоматично.
- Для платежів на суму понад 400 000 грн (в еквіваленті) діє спрощений валютний контроль (достатньо один раз додати до Приват24 листа про договір-оферту).
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