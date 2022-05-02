Приват24 сотрудничает с Payoneer: кто может пользоваться сервисом и получить $50 на счет

ПриватБанк предлагает новые инструменты для IT-специалистов и физических лиц-предпринимателей.

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ПриватБанк объявил о сотрудничестве с платежной системой Payoneer. Информацию об этом финучреждение разместило на своей официальной странице в Facebook.

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ПриватБанк предлагает новые финтех-инструменты для тех, кто работает на фрилансе или в сфере IT. Предложение касается физических лиц-предпринимателей (ФЛП). В частности, компании обещают упростить международные платежи.

Клиенты смогут:

пользоваться своим аккаунтом Payoneer, привязав к Приват24 существующий или создав новый,

просматривать историю транзакций,

выводить средства из Payoneer на карты и счета,

открывать интернет-карты в процессе вывода средств, принимать платежи в валюте,

мгновенно получать реквизиты по балансам в USD и EUR для приема платежей за предоставленные услуги.

На сайте проекта указано, что те клиенты, которые зарегистрируются в Payoneer сейчас, получат бонус $50 на свой аккаунт Payoneer. Данное предложение действует при условии наличия на счету Payoneer $1000, если клиент зачислил эту сумму в течение 6-ти месяцев с момента регистрации. Ознакомиться с условиями предложения можно более подробно здесь.

Вывести средства со счета Payoneer на карту Приват24 можно следующим образом:

авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в меню Сервисы — Переводы — Payoneer;

выберите баланс и счет для отправки и нажмите "Снять деньги";

выберите карту для получения, укажите сумму и нажмите "Получить".

Условия зачисления платежей Payoneer для ФЛП в ПриватБанке

Платежи от Payoneer зачисляются на счета предпринимателей онлайн. Зачисления проводятся с 8:00 до 20:00 в рабочие дни. Зачисление на счет ФЛП и перевод на карту для выплат физического лица, "Универсальная", карту Platinum, Visa Signature составляет 0%. Комиссия банков-корреспондентов – 0%. Предусмотрен упрощенный валютный контроль: платежи до 400 000 грн (в эквиваленте) при отсутствии признаков рисковости засчитываются автоматически. Для платежей на сумму свыше 400 000 грн (в эквиваленте) действует упрощенный валютный контроль (достаточно один раз добавить в Приват24 письмо о договоре-оферте).

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