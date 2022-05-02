Приват24 сотрудничает с Payoneer: кто может пользоваться сервисом и получить $50 на счет
ПриватБанк предлагает новые инструменты для IT-специалистов и физических лиц-предпринимателей.
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ПриватБанк объявил о сотрудничестве с платежной системой Payoneer. Информацию об этом финучреждение разместило на своей официальной странице в Facebook.
ПриватБанк предлагает новые финтех-инструменты для тех, кто работает на фрилансе или в сфере IT. Предложение касается физических лиц-предпринимателей (ФЛП). В частности, компании обещают упростить международные платежи.
Клиенты смогут:
- пользоваться своим аккаунтом Payoneer, привязав к Приват24 существующий или создав новый,
- просматривать историю транзакций,
- выводить средства из Payoneer на карты и счета,
- открывать интернет-карты в процессе вывода средств, принимать платежи в валюте,
- мгновенно получать реквизиты по балансам в USD и EUR для приема платежей за предоставленные услуги.
На сайте проекта указано, что те клиенты, которые зарегистрируются в Payoneer сейчас, получат бонус $50 на свой аккаунт Payoneer. Данное предложение действует при условии наличия на счету Payoneer $1000, если клиент зачислил эту сумму в течение 6-ти месяцев с момента регистрации. Ознакомиться с условиями предложения можно более подробно здесь.
Вывести средства со счета Payoneer на карту Приват24 можно следующим образом:
- авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в меню Сервисы — Переводы — Payoneer;
- выберите баланс и счет для отправки и нажмите "Снять деньги";
- выберите карту для получения, укажите сумму и нажмите "Получить".
Условия зачисления платежей Payoneer для ФЛП в ПриватБанке
- Платежи от Payoneer зачисляются на счета предпринимателей онлайн.
- Зачисления проводятся с 8:00 до 20:00 в рабочие дни.
- Зачисление на счет ФЛП и перевод на карту для выплат физического лица, "Универсальная", карту Platinum, Visa Signature составляет 0%.
- Комиссия банков-корреспондентов – 0%.
- Предусмотрен упрощенный валютный контроль: платежи до 400 000 грн (в эквиваленте) при отсутствии признаков рисковости засчитываются автоматически.
- Для платежей на сумму свыше 400 000 грн (в эквиваленте) действует упрощенный валютный контроль (достаточно один раз добавить в Приват24 письмо о договоре-оферте).
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