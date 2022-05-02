Хакеры взломали российский платежный сервис Qiwi и украли данные 12,5 млн клиентов

Хактивисты пригрозили опубликовать в Сети 30 млн платежных документов, если представители Qiwi не свяжутся с ними.

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Группировка NB65 (ник в Твиттере @xxNB65) взломала и "слила" данные, принадлежащие российской компании Qiwi. Сообщение об этом появилось на странице одного из твиттер-аккаунтов хакерской группы Anonymous, Anonymous TV.

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В твите сообщается, что NB65 удалось отфильтровать данные о 12,5 млн кредитных карт клиентов сервиса Qiwi, который занимается предоставлением платежных и финансовых услуг в России и странах СНГ.

Сами хактивисты из NB65 заявляют, что похитили около 10,5 ТБ копий данных (бэкапов). Группировка готова предоставить доказательства взлома, для чего и предлагает связаться с ней. В качестве подтверждения своих слов хакеры "в белых шляпах" выложили скриншот со своим посланием, которое они оставили сотрудникам компании Qiwi, в котором сказано, что кроме данных о кредитках клиентов у хакеров еще есть и 30 млн платежных документов.

Хакеры пригрозили компании, что будут выкладывать по 1 млн данных в день, если представители компании не свяжутся с ними. Хактивисты также предложили финтех-сервису обратится к Владимиру Путину.

Отметим, что сайт российского платежного работает в штатном режиме. Сервис сообщает, что его не коснулись санкции и у него все под контролем, однако в ответах на часто задаваемые вопросы о международных переводах, предлагает переводить деньги в рублях на зарубежные Qiwi кошельки или на казахстанские карты Visa и Mastercard со счета Qiwi в тенге.

Последний твит в аккаунте компании был опубликован 25 апреля 2022 года.

Ранее мы сообщали о мощной ДДОС-атаке на ряд российских сайтов, которую предприняли хакеры и волонтеры из группы disBalancer. Хактивистам удалось вывести из строя ресурсы крупных маркетплейсов, а также компании "Северсталь", которая принадлежит одному из самых богатых российских олигархов Алексею Мордашову.

Фокус также информировал о том, что группа disBalancer, основанная украинскими айтишниками, активно привлекает волонтеров для обеспечения DDoS-атак на российские сайты. Чтобы присоединиться к группе, необходимо скачать специальное ПО.