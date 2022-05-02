Хакери зламали російський платіжний сервіс Qiwi та вкрали дані 12,5 млн клієнтів

Хактивісти пригрозили опублікувати в Мережі 30 млн платіжних документів, якщо представники Qiwi не зв'яжуться з ними.

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Угруповання NB65 (нік у Твітері @xxNB65) зламало і "злило" дані, що належать російській компанії Qiwi. Повідомлення про це з'явилося на сторінці одного з твітер-акаунтів хакерського гурту Anonymous, Anonymous TV.

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У твіті повідомляється, що NB65 вдалося відфільтрувати дані про 12,5 млн кредитних карток клієнтів сервісу Qiwi, який займається наданням платіжних і фінансових послуг у Росії та країнах СНД.

Самі хактивісти з NB65 заявляють, що викрали приблизно 10,5 ТБ копій даних (бекапів). Угруповання готове надати докази злому, для чого й пропонує зв'язатися з ним. Як підтвердження своїх слів хакери "у білих капелюхах" виклали скріншот зі своїм посланням, яке вони залишили співробітникам компанії Qiwi, в якому сказано, що крім даних про кредитки клієнтів у хакерів ще є і 30 млн платіжних документів.

Хакери пригрозили компанії, що викладатимуть по 1 млн даних на день, якщо представники компанії не зв'яжуться з ними. Хактивісти також запропонували фінтех-сервісу звернутися до Володимира Путіна.

Зазначимо, що сайт російського платіжного працює у штатному режимі. Сервіс повідомляє, що його не торкнулися санкції і в нього все під контролем, проте у відповідях на питання, що часто ставляться про міжнародні перекази, пропонує переказувати гроші в рублях на закордонні Qiwi гаманці або на казахстанські карти Visa і Mastercard із рахунку Qiwi в тенге.

Останній твіт в обліковому записі компанії був опублікований 25 квітня 2022 року.

Раніше ми повідомляли про потужну ДДОС-атаку на низку російських сайтів, яку зробили хакери та волонтери з групи disBalancer. Хактивістам вдалося вивести з ладу ресурси великих маркетплейсів, а також компанії "Северсталь", яка належить одному з найбагатших російських олігархів Олексію Мордашову.

Фокус також інформував про те, що гурт disBalancer, заснований українськими айтішниками, активно залучає волонтерів для забезпечення DDoS-атак на російські сайти. Щоб приєднатися до групи, потрібно завантажити спеціальне програмне забезпечення.