НБУ дозволив банкам обмежувати операції фізосіб на суму понад 400 тис. грн

Якщо клієнт не має підтвердження джерела походження готівкових коштів, які вносить на рахунок, використати їх можна буде лише для допомоги ЗСУ та купівлі "Військових облігацій".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Національний банк визначив порядок дій банків у разі зарахування готівкових коштів на рахунки фізосіб на суму понад 400 тис грн та ненадання документів про джерела походження на запит банку. Відповідний порядок застосовуватиметься протягом дії воєнного стану в Україні. Це затверджене постановою Правління Національного банку України від 8 квітня 2022 року № 69 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 23 березня 2022 року № 60", що набрала чинності 8 квітня.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Якщо клієнт не надасть на вимогу банку документи або відомості, необхідні для встановлення джерел походження таких коштів, видаткові операції з цього рахунку будуть обмежені. У такому випадку з коштами на рахунку можна буде здійснювати лише фінансові операції на підтримку Збройних Сил України, із зарахування коштів на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, відкритий Національним банком, на благодійну допомогу на рахунок Міністерства соціальної політики України, відкритий Національним банком, а також на придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації", — повідомили у Нацбанку.

Там підкреслили: усі інші заходи вживаються банками відповідно до вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Нові зміні НБУ ухвалив на виконання Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану". В цьому законі Верховна Рада ухвалила, що протягом дії воєнного стану банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів при їх внесенні клієнтом — фізичною особою у готівковій формі на його поточний рахунок у розмірі, який відповідає пороговій фінансовій операції, у разі якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідні документи або відомості. Також у законі йдеться, що в разі ненадання документального підтвердження джерела походження готівки на суму вище порогової (понад 400 тис. грн.) банки повинні обмежити операції клієнта з такими коштами.

"Це не означає, що банки не будуть вимагати документи, підтверджуючі походження коштів, закон означає, що банки не будуть самостійно встановлювати джерела походження коштів у випадку не надання запитуваних у клієнта відповідних підтверджуючих документів", — розповів Фокусу Ігор Чудовський керуючий партнер АО "Чудовський і партнери".

Експерти підкреслюють: нові зміни до законодавства та нормативної документації НБУ не призведуть до суттєвих змін у підходах банків до аналізу операцій клієнтів та не скасують процедури фінансового моніторингу.

"Законом передбачено здійснення банком належної перевірки у випадку наявності в нього підозри, а саме припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або у випадку виникнення сумнівів у достовірності чи повноті раніше отриманих ідентифікаційних даних клієнта", — каже Олександра Полякова, старша юристка Kinstellar. За її словами, банки самостійно визначають заходи із належної перевірки клієнтів з урахуванням ризик-профілю клієнта. На практиці це означає повну дискрецію банку щодо запитуваних ним документів та інформації. А перевірка клієнта та джерела походження коштів може відбуватися і за умови суми операції менше, ніж визначена в законі порогова сума 400 тис. грн.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що банки можуть заморозити кошти клієнта на рахунку, якщо після операції з внесення готівки виникла підозра на нелегальне джерело походження коштів.