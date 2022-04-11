НБУ разрешил банкам ограничивать операции физлиц на сумму свыше 400 тыс. грн

Если клиент не имеет подтверждения источника наличных средств, которые вносит на счет, использовать их можно будет только для помощи ВСУ и покупки "Военных облигаций".

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Национальный банк определил порядок действий банков в случае зачисления наличных средств на счета физлиц на сумму свыше 400 тыс. грн. и не предоставлении документов об источниках происхождения по запросу банка. Соответствующий порядок будет применяться во время военного положения в Украине. Это утверждено постановлением Правления Национального банка Украины от 8 апреля 2022 года № 69 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года № 60", вступившее в силу 8 апреля.

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"Если клиент не предоставит по требованию банка документы или сведения, необходимые для установления источников происхождения таких средств, расходные операции с этого счета будут ограничены. В таком случае со средствами на счете можно будет осуществлять только финансовые операции в поддержку Вооруженных Сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком, на благотворительную помощь на счет Министерства социальной политики Украины, открытый Национальным банком, а также на приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации", — сообщили в Нацбанке.

Там подчеркнули: все другие меры принимаются банками в соответствии с требованиями законодательства в сфере финансового мониторинга.

Новые изменения НБУ принял во исполнение Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения". В этом законе Верховная Рада утвердила, что в течение действия военного положения банк не принимает меры для установления источников происхождения средств при их внесении клиентом — физическим лицом в наличной форме на его текущий счет в размере, соответствующем пороговой финансовой операции, если такой клиент не предоставил по требованию банка соответствующие документы или сведения. Также в законе говорится, что в случае непредоставления документального подтверждения источника наличных на сумму выше пороговой (более 400 тыс. грн.) банки должны ограничить операции клиента с такими средствами.

"Это не значит, что банки не будут требовать документы, подтверждающие происхождение средств, закон означает, что банки не будут самостоятельно устанавливать источники происхождения средств в случае не предоставления запрашиваемых у клиента соответствующих подтверждающих документов", – рассказал Фокусу Игорь Чудовский управляющий партнер АО "Чудовский и партнеры".

Эксперты подчеркивают: новые изменения в законодательстве и нормативной документации НБУ не приведут к существенным изменениям в подходах банков к анализу операций клиентов и не отменят процедуры финансового мониторинга.

"Законом предусмотрено осуществление банком надлежащей проверки в случае наличия у него подозрения, а именно предположения, основанного на результатах анализа имеющейся информации и может свидетельствовать о том, что финансовая операция или ее участники, их деятельность или происхождение активов связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и/или финансированием распространения оружия массового уничтожения, в случае возникновения сомнений в достоверности или полноте ранее полученных идентификационных данных клиента", — говорит Александра Полякова, старший юрист Kinstellar. По ее словам, банки самостоятельно определяют меры по надлежащей проверке клиентов с учетом риск-профиля клиента. На практике это означает полную дискрецию банка по поводу запрашиваемых им документов и информации. А проверка клиента и источника происхождения средств может происходить и при сумме операции меньше, чем определенная в законе пороговая сумма 400 тыс. грн.

Напомним, ранее Фокус писал, что банки могут заморозить средства клиента на счете, если после операции по внесению наличных денег возникло подозрение на нелегальный источник происхождения средств.