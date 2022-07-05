"ПриватБанк" ввел ограничения на расходы для банковских карт, — СМИ
На счета могут наложить санкции, если человек не сможет или откажется подтвердить происхождение средств при месячном обороте в размере 500 тысяч гривен.
Государственный "ПриватБанк" объявил о введении ограничений расходов некоторой категории клиентов. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщили в пресс-службе банковского учреждения.
Речь идет об ограничении расходов клиентов, которые отказываются или не могут документально подтвердить происхождение средств при ежемесячном обороте на карте в размере 500 тысяч гривен.
"Мы будем запрашивать дополнительное подтверждение источников доходов у клиентов, которые за месяц превысили оборот в 500 000 гривен по личным картам и при этом не имеют подтверждающих документов", — объяснили нововведение в государственном "ПриватБанке".
Как отмечают в учреждении, в таких случае клиенты не только должны подтвердить происхождение средств, но и актуализировать свои личные данные в разделе об официальном доходе. Украинцы, у которых оборот средств в месяц составляет от 500 тысяч гривен, получат от банка запрос на предоставление документов через приложение Приват24, мессенджер Viber или посредством звонка от сотрудника горячей линии "ПриватБанка".
"При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы — на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции", — добавили в банке, комментируя нововведения для некоторых клиентов.
Напомним, в начале апреля Национальный банк Украины разрешил банковским учреждениям ограничивать операции физических лиц, если их сумма превышает 400 тысяч гривен. В случае, если клиент не сможет документально подтвердить происхождение средств, деньги можно будет потратить только на благотворительность или покупку военных облигаций.
Также сообщалось, что интернет-банкинг "Приват24" начал сотрудничать с платежной системой Payoneer.