Уряд дозволив бізнесу купувати валюту
Кабмін скасував перелік критичного імпорту й запровадив нові правила гри на валютному ринку.
Кабінет Міністрів України спростив валютні обмеження щодо імпорту товарної продукції. Про це повідомляє НБУ.
Український уряд скасував ухвалу про перелік товарів критичного імпорту, для яких дозволено купувати валюту на міжбанку.
На практиці це дозволить вітчизняному бізнесу з 9 липня 2022 року купувати валюту й імпортувати будь-яку товарну продукцію.
Водночас обмеження на купівлю валюти й транскордонні перекази для імпорту послуг зберігатимуться. Підприємства зможуть імпортувати лише ті послуги, роботи, права інтелектуальної власності й інші немайнові права, що входять до переліку, затвердженого постановою КМУ від 7 липня 2022 року №761.
Крім того, враховуючи звернення бізнесу та Міністерства економіки, Національний банк із 9 липня розширює терміни розрахунків щодо експортно-імпортних операцій зі 120 до 180 днів. Відповідне рішення покликане підтримати українські підприємства шляхом збільшення їхніх можливостей в умовах логістичних проблем під час експорту й імпорту продукції, що виникли через війну.
Раніше ми писали, що "ПриватБанк" встановив ринковий курс для безготівкових операцій. Зміна в правилах поширюється на курс конвертації за картками, зняття готівки та перекази на гривневі рахунки з валютних. Крім того, надалі всі операції з гривневих карток за кордоном проводитимуться за готівковим курсом.
Також Фокус докладно аналізував уплив валютних обмежень на IT-сектор у статті "Прощавай, айті. Як ручне управління валютним курсом вбиває український IT-сектор".