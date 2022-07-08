Уряд дозволив бізнесу купувати валюту

Кабмін скасував перелік критичного імпорту й запровадив нові правила гри на валютному ринку.

Кабінет Міністрів України спростив валютні обмеження щодо імпорту товарної продукції. Про це повідомляє НБУ.

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Український уряд скасував ухвалу про перелік товарів критичного імпорту, для яких дозволено купувати валюту на міжбанку.

На практиці це дозволить вітчизняному бізнесу з 9 липня 2022 року купувати валюту й імпортувати будь-яку товарну продукцію.

Водночас обмеження на купівлю валюти й транскордонні перекази для імпорту послуг зберігатимуться. Підприємства зможуть імпортувати лише ті послуги, роботи, права інтелектуальної власності й інші немайнові права, що входять до переліку, затвердженого постановою КМУ від 7 липня 2022 року №761.

Крім того, враховуючи звернення бізнесу та Міністерства економіки, Національний банк із 9 липня розширює терміни розрахунків щодо експортно-імпортних операцій зі 120 до 180 днів. Відповідне рішення покликане підтримати українські підприємства шляхом збільшення їхніх можливостей в умовах логістичних проблем під час експорту й імпорту продукції, що виникли через війну.

Раніше ми писали, що "ПриватБанк" встановив ринковий курс для безготівкових операцій. Зміна в правилах поширюється на курс конвертації за картками, зняття готівки та перекази на гривневі рахунки з валютних. Крім того, надалі всі операції з гривневих карток за кордоном проводитимуться за готівковим курсом.

Також Фокус докладно аналізував уплив валютних обмежень на IT-сектор у статті "Прощавай, айті. Як ручне управління валютним курсом вбиває український IT-сектор".