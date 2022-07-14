НБУ поддержит: как меняется спрос на валюту в Украине и каким будет курс

В банках отмечают, что пока новые правила для импортеров не подстегивают спрос на валюту, но НБУ сейчас регулярно выходит на межбанковский рынок с предложением долларов, что влияет на уровень золотовалютных резервов – они тают.

Изменение карточных курсов крупными банками, девальвационные ожидания, отмена критического импорта, валютный туризм – вот лишь несколько факторов, которые в середине июля влияют на валютный курс в Украине. Об этом говорится в новой статье Фокуса "Будет по 40. Как гривна падает военным летом и при чем здесь "валютный туризм".

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"Вероятные факторы такой девальвации – повышение карточных курсов и усиление требований отдельных банков к операциям с платежными карточками (об установлении источника происхождения средств). Также может влиять ухудшение ожиданий из-за инфляции, финансирования дефицита бюджета Нацбанком и сокращения международных резервов, обсуждения на рынке возможного перехода к плавающему обменному курсу", — говорит аналитик стратегического развития банка "Пивденный" Константин Хведчук.

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Девальвационные ожидания – одна из главных причин падения курса гривны в июле.

"Рост курса на наличном рынке вызван усиленными девальвационными ожиданиями, которые, в свою очередь, подогреваются двумя факторами. Первый – актуализация разговоров о необходимости переходить к плавающему курсу на межбанке. Отмена ограничений по покупке валюты для критического импорта и возврата импортной пошлины в этом смысле стала поводом, ведь эти нормы ранее неоднократно назывались, как ограничивающие возможности для отмены фиксированного курса. Чем больше на рынке слышно о вероятности такого шага, тем сильнее девальвационные ожидания и спрос на валюту на наличном рынке", — отметила Анна Золотько.

В то же время, на межбанке торги валютой идут по фиксированному курсу в коридоре 29,5-29,55 UAH/USD.

"Спрос на покупку валюты на межбанке сохраняется на высоком уровне, но среди критического импорта уже была основная составляющая закупок — в начале месяца прибавляется активность среди покупателей и среди продавцов, но и сейчас все еще спрос преобладает над объемами продаж валюты", — сообщил Фокусу Антон Куринной, главный дилер департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка.

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Напомним, НБУ разрешил импортерам постановлением №142 с 9 июля покупать иностранную валюту для любых товаров, а не только для товаров критического импорта. В НБУ отметили, что это улучшит условия для бизнеса в стране. Кроме того, постановлением №142 Нацбанк увеличил сроки расчета по экспортным и импортным контрактам со 120 до 180 дней, а с целью снижения давления на валютном рынке НБУ уменьшил с 10 до 2 рабочих дней срок использования купленной для расчетов валюты резидентами с 11 июля 2022 года. То есть, импортеры теперь не могут покупать валюту про запас, так как обязаны перечислить ее контрагентам в течение двух дней после покупки.

В банках отмечают, что НБУ постоянно выходит на рынок с предложением долларов. "НБУ каждый день принимает участие в торгах и поддерживает гривну, продавая доллар по курсу 29,5474 UAH/USD. Резервы тратятся и покрываются международными грантами и помощью, надеемся на помощь международных партнеров по вопросам продаж и логистики агропродукции, что позволит не тратить резервы", — отмечает Антон Куринной. Напомним, по данным НБУ, международные резервы на 1 июля составили $22,75 млрд., и по сравнению с началом июня резервы сократились на $5,09 млрд.

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Подробно о ситуации с валютным курсом в Украине – в новой статье Фокуса.

Как сообщалось, в Украине в июле курс наличного доллара меняется вслед за изменением крупными банками карточного курса – для безналичных операций по картам физлиц.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко предлагает стабилизировать гривну и отказаться от множественности валютных курсов внутри страны.