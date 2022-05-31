В Нацбанке предлагают отпустить курс гривны

Глава НБУ Кирилл Шевченко отмечает, что от высокой инфляции выигрывает лишь крупный бизнес. Он предлагает варианты решения проблем, которые позволят стабилизировать гривну и отказаться от множественности валютных курсов.

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Кирилл Шевченко заявил, что введение в начале острой фазы войны ручного управления финансовой системой Украины позволило погасить панику. Однако это усилило инфляционное давление на гривну, поэтому теперь нужно переходить к приемлемому дефициту бюджета с рыночными источниками финансирования. Об этом глава НБУ пишет в колонке, опубликованной в ZN.ua.

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Он назвал несколько проблем, свойственных ручному управлению.

Долларизация и выведение сбережений из финансовой системы

Из-за низкой доходности банковских депозитов и ОВГЗ в сравнении с инфляцией, украинцы скупают наличную валюту, переводят сбережения на свои карты за границей или делают там крупные покупки.

"Срабатывает так называемый эффект горячего картофеля, когда каждый новый собственник обесцениваемой валюты пытается как можно быстрее обменять ее на другую валюту или товары. А чем быстрее оборачиваются деньги, тем сильнее будет ускоряться инфляция", — подчеркивает Шевченко.

Поэтому он предлагает повысить ставки доходности по гривневым ОВГЗ, что скажется и на росте процентных ставок по депозитам. Ориентиром для необходимой доходности должны стать темпы роста потребительских цен. В апреле этот показатель достиг 16,4%, в мае — около 17%, НБУ прогнозирует, что до конца года он превысит 20%.

Снижение налогов на импорт, что бьет по украинским производителям

К этому шагу прибегли из опасений, что отечественное производство занчительно сократится из-за войны. Однако производство товаров широкого потребления уцелело.

Поэтому глава НБУ вернуть налогообложение импорта и ввести дополнительный импортный сбор на некритические категории импорта. Результатом будут увеличение доходов бюджета, снижение объемов импорта и давления на валютный рынок. Нацбанку придется покрывать меньшую часть бюджетного дефицита, что ослабит девальвационное и инфляционное давление.

После усиления налогообложения импорта и повышения доходности ОВГЗ появится возможность отказаться от фиксированного обменного курса. Чтобы курс резко не взлетел, необходимо создать условия, при которых валютный рынок получит возможность самобалансироваться: стимулировать экспорт и сократить эмиссионное финансирование бюджета.

Тенизация экономики для обхода ограничений

По словам Кирилла Шевченко, это явление уже заметно по наличному обменному курсу. Наличный курс гривны к доллару США в марте снизился на 3%, в апреле — на 4%, за 27 дней мая — более чем на 9%.

[ + – ] НБУ приходится продавать все больше валюты, чтобы снизить давление на гривну

Глава НБУ уверен, что решение первых двух проблем позволит вывести из "тени" операции с валютой и ликвидировать множественность обменных курсов.

Потеря доверия к гривне из-за эмиссии и невозможности удерживать наличный обменный курс

Кирилл Шевченко подчеркивает, что Нацбанк печатает гривню, чтобы покрывать бюджетный дефицит за счет эмиссии. Результатом становится девальвационное и инфляционное давление.

"Частично это давление сдерживается фиксацией безналичного обменного курса и усилением валютных ограничений. Но для этого Национальный банк тратит дефицитные международные резервы. Это снижает доверие к устойчивости гривни и усиливает девальвационные ожидания", — отмечает Шевченко.

Какие главные проблемы испытывает госбюджет

Глава НБУ также перечислил "замкнутый круг" проблем для госбюджета:

из-за тенизации и снижения конкурентоспособности украинского производителя поступает меньше налогов;

рыночное финансирование бюджета в гривне невозможно, так как спрос на гривневые ОВГЗ снижается;

высокий удельный вес долговых обязательств Украины в валюте.

Решение всех перечисленных проблем, по мнению главы НБУ, позволит снизить инфляционное давление на гривню, от чего выиграют украинцы.

"Как известно, инфляция является налогом, который платит наименее зажиточная часть общества. Владельцы крупных активов, наоборот, получат выгоду за счет "обычного украинца", — подчеркивает он. — Впрочем, последний из-за неудовлетворенности ситуацией выберет, скорее, эмиграцию как альтернативу. В итоге это может привести к углублению давних проблем: "олигархизации" экономики и оттоку рабочих рук и мозгов".

Напомним, в Институте экономических исследований и политических консультаций подсчитали, что в Украине инфляция по итогам 2022 года может составить 25-27%.

Подробнее о причинах инфляции и товарах, которые дорожают нынешней весной больше всего, Фокус писал в статье "Жить дорого: Как и почему растут цены в Украине".