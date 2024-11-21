Можно не от руки: Нацбанк разрешил открывать счета с помощью е-подписи, детали

Теперь для открытия или закрытия счета клиенты могут использовать е-подпись или ее аналоги вместо привычной собственноручной подписи.

Национальный банк Украины (НБУ) отменил требование об обязательной собственноручной подписи при открытии/закрытии счетов в банке. Теперь разрешается использование квалифицированной электронной подписи и других цифровых аналогов, сообщает пресс-служба Нацбанка.

В НБУ убеждены, что новая норма позволяет избежать препятствий при пользовании счетом для лиц, которые по ряду причин не могут подписаться собственноручно. Также клиенты банков могут подписывать электронные документы с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), цифровой собственноручной подписи, усовершенствованной электронной подписи с квалифицированным сертификатом и других видов электронных подписей, которые определены договором.

В НБУ добавили, что небанковские поставщики платежных услуг имеют право "открывать платежные счета другим небанковским поставщикам" только для выполнения платежных операций за свой счет. Кроме того, была уточнена норма о перечне лиц, имеющих право распоряжаться счетом и подписывать платежные инструкции. Также НБУ зафиксировал принадлежность текущих счетов со специальным режимом к текущим счетам.

"Такая потребность обусловлена, в частности, обновлением законодательства Украины по вопросам электронных доверительных услуг и необходимостью урегулирования отдельных вопросов на платежном рынке", — отметили в регуляторе, и добавили, что эти и другие нормы содержит постановление НБУ, которое вступило в силу с 21 ноября этого года.

Напомним, Фокус писал, что в НБУ анонсировали изменения в приватизации госбанков в 2025 году. По состоянию на сейчас проведенная НБУ оценка устойчивости подтвердила: все банки находятся в "нормативной сетке".

Также мы сообщали, что Нацбанк ухудшил прогноз по росту цен. В НБУ это связывают с худшими ожидаемыми урожаями сельхозкультур, ростом стоимости сырья, увеличением производственных выплат и ослаблением гривны.