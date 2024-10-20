"Будут хорошие новости": в НБУ анонсировали изменения в приватизации госбанков в 2025 году

По состоянию на сейчас проведенная НБУ оценка устойчивости подтвердила: все банки находятся в "нормативной сетке".

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Банковская система демонстрирует устойчивость, и при условии сохранения макрофинансовой стабильности, прогнозируемой фискальной политики и, что особенно важно, снижения рисков безопасности, ожидается, что инвестиции в сектор, включая государственные банки, могут восстановиться в 2025 году. На это надеется председатель Национального банка Украины Андрей Пышный. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс- Украина".

"Надеюсь, что принятый парламентом законопроект о приватизации государственных банков все же будет создавать дополнительные возможности и пространство для диалога с частными инвесторами. Согласно меморандуму с МВФ Сенс Банк и Укргазбанк – это два приоритетных банка для начала процесса приватизации с привлечением консультанта, который позволит выбрать лучшие варианты. Поэтому очень надеюсь, что 2025 год принесет хорошие новости", — сказал он.

Пышный подчеркнул, что проведенная НБУ оценка устойчивости показала, что все банки соответствуют "нормативной сетке".

"Мы прошли, как говорится, на мягких лапах ответственный этап перехода к новой структуре капитала. Банковская система операционно-прибыльная, наращивает аппетит к кредитованию. В структуре доходов банков удельный вес доходов от кредитования растет", — добавил глава Нацбанка.

По его мнению, увеличение кредитного портфеля на 20% в год и высокая операционная устойчивость подтверждают, что банковская система действительно имеет потенциал для инвестиций. В числе главных препятствий для вложений он выделил затяжную войну и нестабильную налоговую политику.

"Если украинские власти в 2023 году делают заявление, что повышение налога на прибыль банков до 50% является чрезвычайной исключительной мерой, а затем делает репликацию этого решения, то это существенно усложняет коммуникацию с инвесторами в банковский сектор", — пояснил Пышный.

Комментируя уменьшение числа участников финансового рынка с 67 до 62 за последние два года, глава Нацбанка отметил, что уход банков был вызван различными факторами, которые не представляют собой угрозы.

"Некоторые банки Национальный банк был вынужден вывести с рынка из-за их неплатежеспособности. Также у нас было два случая отзыва лицензии и ликвидации банков в связи с системными нарушениями требований финансового мониторинга", – напомнил глава НБУ.

Он отметил, что еще одной причиной является переосмысление некоторыми банками своих дальнейших перспектив в общении с Нацбанком в ходе оценки их состояния по комплексной системе SREP, что приводит к решению добровольно отказаться от лицензии.

"Происходит именно диалог, это не директивная форма общения. Решение же принимает акционер. Первым примером этого является решение Альпари Банка сдать лицензию. И этот пример, вероятно, не последний", — отметил Пышный.

Напомним, по словам экономиста Центра экономической стратегии Богдана Прохорова приватизация может помочь восстановить украинскую экономику. Также отметим, что в июле 2022 года Верховная Рада запретила приватизировать оборонные предприятия. Так, к объектам, которые не подлежат приватизации, были добавлены предприятия по изготовлению и ремонту всех видов оружия, находящегося на вооружении ВСУ.