НБУ підняв офіційний курс гривні до долара на 25%: скільки коштуватиме валюта

Офіційний курс НБУ й надалі залишатиметься фіксованим. На думку регулятора, це забезпечити цінову та фінансову стабільність та дозволить зберегти контроль над інфляцією.

Національний банк України підвищив курс гривні до долара США на 25% і наразі він становить 36,5686 грн. Офіційний курс НБУ й надалі залишатиметься фіксованим. Про це повідомляє сайт регулятора.

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Офіційний курс НБУ: причина зміни

У відомстві пояснили це змінами фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США щодо інших валют.

"Такий крок дозволить збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни", — розповіли в НБУ.

Офіційний курс НБУ й надалі буде фіксованим. Регулятор заявив, що це забезпечить цінову та фінансову стабільність, що є важливою умовою відновлення економіки.

Як розповіли у центральному фінансовому органі, фіксація курсу гривні на рівні 29,5 грн за долар США на початку російського вторгнення допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи, проте він уже не відповідав реаліям.

Новий офіційний курс НБУ стане якорем для економіки та додасть їй стійкості в умовах невизначеності та допоможе зберегти контроль над інфляцією, вважає глава відомства Кирило Тимошенко.

Зазначимо, що 6 липня "Приватбанк" і mononank встановили єдиний курс на продаж та купівлю валют у безготівковому сегменті. Після нововведення ФОП мали продавати за курсом НБУ — 29,25, а вже купівля відбувається за встановленим банком курсом — 35-36 грн.

14 липня Фокус розбирався, чому курс долара дорожчає в обмінниках. У банках розповіли, що курс готівкового долара змінюється за зміною великими банками карткового курсу — для безготівкових операцій за картками фізосіб.