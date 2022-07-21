НБУ поднял официальный курс гривны к доллару на 25%: сколько будет стоить валюта

Официальный курс НБУ и дальше будет оставаться фиксированным. По мнению регулятора, это обеспечит ценовую и финансовую стабильность и позволит сохранить контроль над инфляцией.

Национальный банк Украины повысил курс гривны к доллару США на 25% и теперь он составляет 36,5686 грн. Официальный курс НБУ и дальше будет оставаться фиксированным. Об этом сообщается на сайте регулятора.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Официальный курс НБУ: причина изменения

В ведомстве объяснили это изменениями фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепление доллара США по отношению к другим валютам.

"Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны", — рассказали в НБУ.

Официальный курс НБУ и дальше будет фиксированным. Регулятор заявил, что это обеспечить ценовую и финансовую стабильность, что является важным условием восстановления экономики.

Как рассказали в центральном финансовом органе, фиксация курса гривны на уровне 29,5 грн за доллар США в начале российского вторжения помогла обеспечить стабильную работу финансовой системы, однако он уже не соответствовал реалиям.

Новый официальный курс НБУ станет якорем для экономики и добавит ей стойкости в условиях неопределенности и поможет сохранить контроль над инфляцией, считает глава ведомства Кирилл Тимошенко.

Отметим, что 6 июля "Приватбанк" и mononank установили единый курс на продажу и покупку валют в безналичном сегменте. После нововведения ФЛП должны были продавать по курсу НБУ — 29,25, а уже покупка производится по установленному банком курсу — 35-36 грн.

14 июля Фокус разбирался, почему курс доллара дорожает в обменниках. В банках рассказали, что курс наличного доллара меняется вслед за изменением крупными банками карточного курса – для безналичных операций по картам физлиц.