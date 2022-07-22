Курс уже 40: как изменение Нацбанком официального курса уже отразилось на курсе в обменниках

НБУ 21 июля объявил об изменении официального курса: теперь вместо 29,25 UAH/USD установлен курс на уровне 36,6 UAH/USD. А в обменниках доллары продают по 38,5-40 UAH/USD.

В Украине вслед за изменением официального курса меняется валютный курс в банках и обменниках. Утром 22 июля в крупных украинских банках курс продажи наличного доллара установлен в пределах 38-38,8 UAH/USD:

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ПриватБанк: 38,8 UAH/USD

ОТП Банк: 38 UAH/USD

Альфа-Банк (Украина): 38,5 UAH/USD

Креди Агриколь: 38,7 UAH/USD

ПУМБ: 38,5 UAH/USD

В ближайшие дни вполне вероятны новые скачки валютного курса на наличном рынке. Об этом Фокус сообщает в новой статье "От 29 до 40. Что означает новый валютный курс". Как заметила корреспондент Фокуса, в некоторых обменниках Киева курс продажи доллара 22 июля уже на уровне 40 UAH/USD.

"Наличный рынок уже ответил быстрым ростом курса. Но уже к вечеру четверга 21 июля стоимость доллара снизилась с пиковых 39,2 – 39,5 UAH/USD до 38,2 – 38,5 UAH/USD", – рассказала Фокусу Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка. По словам собеседницы Фокуса, у большинства банков курсы карточных операций находятся вблизи официального курса НБУ, ведь на этот уровень ориентируются международные платежные системы, а финучреждения будут покупать под такие операции валюту на межбанке.

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От 29 до 40. Что означает новый официальный валютный курс

"Карточные курсы банков будут находиться в диапазоне между официальным курсом и наличным. Наличный курс уже повысился и будет оставаться выше официального, учитывая, что предложение наличной валюты ограничено", — добавляет глава отдела аналитики инвесткомпании Adamant Capital Константин Фастовец.

После объявления Нацбанком нового официального курса произошла девальвация гривны на наличном валютном рынке Украины

Эксперты не исключают, что на символической отметке 36,6 курс может не продержаться — дадут о себе знать "болезни" рынка.

"Снижение спроса на валюту вряд ли будет существенным и продолжительным. Решение НБУ, вероятно, поможет сэкономить несколько сотен миллионов долларов, что не мало, – прогнозирует глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. – Однако дисбалансы измеряются миллиардами ежемесячно, и это означает, что со временем могут понадобиться новые подобные шаги". То есть, по мнению эксперта, очень вероятно, что ослабление гривны, увы, не последнее в 2022 году.

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Подробно о том, зачем Украине новый валютный курс, и можно ли ждать дальнейшую девальвацию гривны, — в новой статье Фокуса.

Как сообщалось, Национальный банк Украины опустил курс гривны к доллару США на 25% и теперь он составляет 36,5686 грн. Официальный курс НБУ и дальше будет оставаться фиксированным.

Ранее Фокус писал, что изменение карточных курсов крупными банками, девальвационные ожидания, отмена критического импорта, валютный туризм – главные факторы, которые в июле влияют на валютный курс в Украине.