Саме час. Чому під час війни можна вигідно купити квартиру в Києві

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На вторинному ринку Києва — золотий час покупця: обсяг пропозиції значно перевищує платоспроможний попит, а власники готові на поступки та спеціальні умови. Щоправда, покупця на всіх не вистачає, а про активність, яка була до війни, поки що не доводиться мріяти. Тенденція відновлення попиту, яка розпочалася з відкриттям реєстру прав на нерухоме майно в травні, зберігається і досі. Платоспроможний попит, переважно, формується людьми, які розглядають покупку для життя, проте не готові купувати тут і одразу.

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Ціни на нерухомість у Києві можуть впасти на 30–40%

Покупці прицінюються, ходять на перегляди, проте не поспішають виходити швидко на угоду з кількох причин. По-перше, вони сподіваються отримати вигідний дисконт через ситуацію на ринку та в країні, зокрема, а по-друге, через невпевненість у завтрашньому дні.

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Однак навіть збільшення терміну експозиції квартир (періоду, за який лот шукає свого покупця) щонайменше на 2-4 тижні, не зупинило поступову висхідну динаміку відновлення попиту. Тепер можемо говорити про приріст інтересу покупців у межах 35% від довоєнного рівня.

Покупницький ентузіазм підігрівається ще й інфляцією і курсовим ралі. З початку війни долар зріс із 29,25 грн до 36,59 грн — на 25%, але, за прогнозами економістів, це далеко не межа. Тому хтось схиляється на користь покупки квартири, не чекаючи осені, сподіваючись врятувати гроші від знецінення.

Адже вторинний ринок — це можливість отримати готове житло тут і одразу, не чекаючи на завершення будівництва.

Щоправда, запит на якість та формат житла в українців за останні роки суттєво зріс: покупців цікавлять не просто квадратні метри, а багатофункціональний простір для життя із різноманітною інфраструктурою, рекреаційним потенціалом, зручною транспортною розв'язкою.

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Тому чималий відсоток платоспроможного попиту зосереджено в житлових комплексах, які добудовані та введені в експлуатацію за останній час, де є власна інфраструктура, територія для прогулянок та активності, безпечний простір для виховання дітей. Як правило, йдеться про будинки після 2017 року та молодші, побудовані за новими стандартами.

Ще одна істотна перевага вчорашньої первинки — у найвищому порозі енергоефективності, що в умовах зростання вартості цін на енергоносії стає суттєвою перевагою. Українці не готові платити за повітря, бо очікувані суми платежів за комунальні — не останні в переліку питань покупця сьогодні.

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Варто зазначити, що середня ціна на квартири на вторинному ринку з початку року, незважаючи на складну ситуацію, зросла, що пов'язано, перш за все, з інфляцією. Зростання склало від 8 до 12% залежно від формату житла та локації.

Найбільше зросли в ціні квартири від 50 до 75 кв. м у центральних і прицентральних районах, нижчий відсоток збільшення ціни демонструє старий житловий фонд — 80-90-х років і раніше, а також великогабаритні квартири. На останні, до речі, власники готові пропонувати найбільший дисконт, що сягає здебільшого 12-15% від довоєнної ціни.

У процесі вибору квартири багато хто цікавиться ціною комунальних послуг — платити за повітря українці більше не хочуть

Зараз однокімнатну квартиру в Києві можна придбати в діапазоні $45-60 тис., двокімнатну — в межах $70-90 тис., а багатокімнатна коштує від $85 тис.

Подальша цінова динаміка безпосередньо залежить від рівня реального платоспроможного попиту. А є висока ймовірність, що з подальшим відновленням активності девелоперів первинний ринок відверне на себе значний відсоток покупців, готових зачекати на введення в експлуатацію, проте стати власником концептуально нового середовища для життя, що враховує й ергономіку простору, і вимоги до енергоефективності будинків, й інфраструктурні очікування.

Щоб не втратити покупця, власникам квартир доведеться продовжити політику дисконтів. Тому, ймовірно, восени практика зниження ціни на вторинному ринку зберігатиметься. Доля багатьох лотів залежатиме якраз від гнучкості власника: чи погодиться він на поступки покупцю чи ні.