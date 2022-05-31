Ціни на нерухомість у Києві можуть впасти на 30–40%

На вартість столичної нерухомості дуже впливає агресія Росії в Україні.

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У столиці протягом найближчих пів року–року ціни на житлову нерухомість можуть знизитися на 30–40%. Про це в колонці для Фокусу сказав Юрій Хапко, керуючий партнер, адвокат юрфірми Totum.

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"Можна припустити, що ціни в Києві протягом перших пів року/року впадуть як мінімум на 30–40%. Особливо це стосується недорогих сегментів, які купували з метою подальшої здачі в оренду", — вважає Хапко.

Він наголошує, що навіть зараз, коли столиця "оживає", порожніми залишаються понад 40% таких квартир, а ціни на оренду впали більше ніж на половину.

За його словами, в Одесі ситуація буде схожою, але позитивна динаміка може відновитись перед курортним сезоном 2023 року.

"А ось у Львівському регіоні, як і на всьому західному напрямку, ще в січні та лютому ціни на нерухомість, що орендується, зросли на 20%. Якщо бойові дії затягнуться довше вересня, ціни там зростуть щонайменше ще на 20–30%", — очікує Хапко.

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Повну позицію Юрія Хапка про ціни на нерухомість у воєнних реаліях читайте в матеріалі "Обвал чи зростання. Що буде з цінами на нерухомість через війну".

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що в Україні відкрили Держреєстр речових прав на нерухомість, і можна проводити операції купівлі–продажу нерухомості. Хоча за умов війни це може стати складним квестом.