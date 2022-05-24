Шалений попит та здорожчання: що відбувається на ринку оренди житла в Україні (інфографіка)

Дослідження показало, що у травні цього року ставки оренди житла на Закарпатті зросли на 225% порівняно із жовтнем 2021 року.

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Портал "ЛУН" на основі даних Flatfy опублікував дані щодо ситуації на ринку оренди житла. Там йдеться, як змінилася ціна оренди житлової нерухомості у травні 2022 року з жовтня 2021 року, тобто порівняно з довоєнним часом.

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За даними дослідження, лідером зростання орендних ставок на житло стала Закарпатська область, де ціна зросла на 225%. У Чернівецькій області ставки оренди підскочили на 156%, а на Івано-Франківщині – на 128%. Також у лідерах стрімкого подорожчання квартир та будинків у оренду – Львівська область, там орендні ставки зросли на 96%.

[ + – ] Ціна оренди в центральній та південній частині країни знижується Фото: ЛУН

Водночас, у Київській області ціна оренди у травні 2022 року порівняно з жовтнем 2021 року впала на 11%, а у Житомирській та Харківській області ставки оренди не змінилися.

Також у дослідженні "ЛУН" відзначено бурхливе зростання попиту на оренду житла у західних областях. Зокрема, попит на оренду квартир на Тернопільщині зріс на 373%, на Закарпатті – на 316%, а на Хмельниччині — на 280%. Логічно, що у зв'язку з військовими діями відзначено падіння попиту на оренду у південних регіонах — в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

[ + – ] У західних областях України — високий попит на оренду квартир та будинків Фото: ЛУН

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Раніше Фокус писав, що зростання цін на оренду квартир у Західній Україні сповільнилося, але потік внутрішніх переселенців не зупиняється.

Нагадаємо, експерти зазначали, що в умовах форс-мажору орендар має право звернутися до орендодавця з вимогою зменшити орендну плату або взагалі скасувати її на деякий час.