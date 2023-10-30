Відкладене новосілля. Чи зростатиме в Україні кількість заморожених проєктів нових ЖК

"На нас чекає велике переформатування ринку, коли так звані лідери довоєнного ринку, в кращому випадку, поступляться першими місцями тим, хто реально будує, а в гіршому — низка компаній не витримає цього шторму і кількість проблемних об’єктів зросте". Думка

Related video

Ключовою тенденцією первинного ринку житла зараз є поступове обмежене відновлення платоспроможного попиту в сегменті "комфорт+" та у бізнес-класі. Ми спостерігаємо ці процеси стабільно по ринку приблизно із кінця травня. Як результат, маємо у середньому повернення до 28% обсягів продажів в "комфорт+" і до 15% в бізнес-класі. Відчувається суттєвий перекос уваги платоспроможного покупця вбік тих об’єктів, які дійсно будуються, а не лише створюють активну маркетингову видимість, щоб привернути свіжі інвестиції.

Друга помітна тенденція — це фокусування уваги на окремих форматах та концепціях, зокрема поліфункціональний квартал, еко-комплекс із сервісною складовою, місто в місті. Саме вони концентрують на собі увесь платоспроможний попит.

Третя тенденція нинішнього періоду — готовність девелоперів пропонувати тривалі програми розтермінувань, дисконти та знижки на усю лінійку планувальних рішень та типів нерухомості (комерція, паркомісця, комори) для привернення платоспроможного покупця. Середньоринковий дисконт сягає 10%. Середня тривалість розтермінувань — 3 роки. Є програми і на п’ять, сім років.

Тягнути ціни на нові квартири догори буде зростання собівартості та дисбаланс в структурі попиту Фото: Vласть

Середні ціни в бізнес-класі сягають $2000-2500 за кв.м. Від початку року в гривні вони зросли на 18%, що пов’язано зі здорожчанням собівартості будівництва. Зокрема, за рахунок подовження логістичних ланцюжків, втрати виробничих потужностей у південних та східних областях значно подорожчали будівельні матеріали (до 40% від початку року), плюс в бізнес-сегменті були іноземні поставки, що також подорожчали. Окрема стаття витрат, що тягне ціни догори, це будівельна робоча сила, а ми зараз суттєво відчуваємо брак кваліфікованих монолітників, крановиків, мулярів та інших кваліфікованих кадрів, що пішли захищати країні в ЗСУ. Ну і, звичайно, безпосередньо на собівартість і на ціни на квадратні метри впливають курсові коливання, які ми також спостерігали протягом згаданого періоду.

Важливо

Нерухомість за десять мільйонів. Чи будують в Україні престижне житло та як змінюються ціни

Важливо розуміти, що з понад 90% ЖК, які буцімто відновили будівництво після 24 лютого 2022 року, станом на зараз це по-справжньому зробили заледве половина. З них до 35% можуть продемонструвати прийнятні темпи: 6-8% готовності на місяць або 1 поверх моноліта в теплий сезон.

Стримувальним чинником для цін на нове житло в Україні лишатиметься обмежений платоспроможний попит та психологічні фактори, пов’язані із війною. При цьому тягнути ціни догори об’єктивно буде зростання собівартості та дисбаланс в структурі попиту: окремі комплекси за рахунок ліквіднішої концепції, формату та реальної будівельної динаміки будуть концентрувати на собі увагу покупця з грошима, отже і дорожчатимуть помітно швидше за середньоринкові ціни.

Середні затримки із введенням в експлуатацію нових будинків сягають 12-18 місяців. Дуже хотілось би, щоб це термін не зріс у 2024 році

При цьому найбільше зростатимуть ціни на будинки в сегменті "комфорт+" через найбільший попит саме на цю категорію, а також на її чисельну перевагу. Вона поки поступається лише масмаркету, тобто економ-класу, який мімікрує під комфорт, але ні концепцією, ні темпами будівництва, ні якістю житла не може конкурувати за увагу покупця сьогодні.

Важливо

Кредити для військових і вчителів. Як купити квартиру за державною програмою "єОселя"

Ми вже бачимо, що середні затримки із введенням в експлуатацію нових будинків сягають 12-18 місяців. Дуже хотілось би, щоб це термін не зріс в наступному році. Але об’єктивно це залежатиме лише від девелоперів та їхніх фінансових моделей. Якщо компанія залежна від грошей інвестора, будувала за перехресним принципом, множачи котловани і перекидаючи гроші з проєкта в проєкт, не накопичуюючи резерв на випадорк форс-мажорів, в періоди безгрошів’я і нульвого попиту, вона не може продовжувати будувати. І, боюсь, що на нас чекає велике переформатування ринку, коли так звані лідери довоєнного ринку в кращому випадку поступляться першими місцями (за кількістю зданих квадратних метрів, за обсягом попиту, реалізованих квартир) тим, хто реально будує, а в гіршому — низка компаній не витримає цього шторму і кількість проблемних об’єктів зросте.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.