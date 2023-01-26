Разрушение инфраструктуры, мобилизация и эмиграция: война уничтожает экономику Украины, — ООН

Эксперты заявили, что ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 5 млрд долларов. Перспективы в 2023 и 2024 годах сильно неопределенные и будут зависеть от множества факторов.

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Полномасштабное вторжение России очень негативно повлияло на экономику Украины, которая по итогам прошлого года сократилась более чем на 35 %. Об этом сказано в новом отчете ООН, который был представлен заместителем генсека организации Ли Цзюньхуа.

Там говорится, что ежемесячный дефицит бюджета Украины оценивается в 5 млрд долларов. Все из-за масштабного разрушения инфраструктуры страны. Сильно повреждены железнодорожные и другие сообщения с соседними странами, дороги и мосты.

Кроме того, как сообщается, нарушена не только торговая, но и производственная деятельность, поскольку множество кадров призвали в армию, многие эмигрировали за границу.

Также экономику разрушают атаки Российской Федерации на объекты энергетической инфраструктуры, блокирование портовых городов, существенное повреждение или полное уничтожение металлургических заводов.

В ООН сообщили, что примерно треть общих потребностей государственных расходов Украины получилось покрыть за счет прямого монетарного финансирования Национального банка. Правда, валютные резервы страны истощились, а потому национальная валюта была девальвирована.

Экономисты ООН считают, что перспективы экономики Украины в 2023 и 2024 годах сильно неопределенные. Они будут зависеть от большого количества факторов, включая развитие или прекращение боевых действий, продвижения восстановительных работ.

Отмечается, что тех 18 млрд евро, которые собирается выделить Украине Европейский союз, может быть недостаточно.

Экономика России

Что касается экономики России, то в 2022 году она продемонстрировала, согласно отчету, более высокую эффективность, чем ожидалось.

"После начала войны в Украине первоначальные ожидания заключались в том, что в 2022 году российская экономика сократится примерно на 10-15 процентов. На практике сокращение составило всего около 3 процентов", — сказано в отчете.

По словам экспертов, это объясняется высоким уровнем товарных запасов и решительными действиями Центрального банка России. Все это дало возможность сохранить финансовую стабильность. Однако ожидается, что в 2023-м году экономика РФ сократится еще на 2,9%, если текущая ситуация сохранится.

Ранее Фокус писал, что появились новые цифры ущерба инфраструктуре Украины от войны с РФ. Наибольший урон россияне нанесли жилому фонду страны — вражеская армия повредила или разрушила почти 150 тыс. жилых домов. Также серьезно пострадала инфраструктура, с нанесенным ущербом на 35,6 млрд долл.

Еще напомним, что новые договоренности между Украиной и ООН должны облегчить доступ к решениям по восстановлению жилья для людей, чьи дома были повреждены или разрушены во время войны.

В рамках меморандума будет запущена платформа "Украина – наш Дом" (Ukraine is Home), чтобы облегчить доступ к решениям по восстановлению жилья для людей, чьи дома были повреждены или разрушены во время войны.