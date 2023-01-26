Первый транш в конце апреля: МВФ готовится выделить Украине 16 млрд долларов помощи, — СМИ

По словам журналистов, Фонду придется пересмотреть свои правила, чтобы выделить такие деньги стране, в которой идет война. Также Киеву придется принять ряд мер.

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Международный валютный фонд готовится выделить Украине многолетний пакет помощи на сумму до 16 млрд долларов, чтобы помочь покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В материале сказано, что реализация программы зависит от ряда условий, включая одобрение со стороны стран Большой семерки, а также от доноров и кредиторов Украины, обеспечивающих устойчивость долга страны.

Более того, чтобы реализовать план, МВФ потребуется изменить правила кредитования, чтобы давать деньги стране, в которой идет война. Также от правительства Украины потребуется принять ряд мер, включая успешное завершения четырехмесячного безналичного кредита Фонда.

Журналисты пишут, что, как предполагается, программа на 3-4 года предполагает выделение от 5 до 7 миллиардов долларов в первый год. Возможно, что план будет согласован к концу марта, а первый транш в лучшем случае поступит уже в апреле.

В МВФ заявили, что по-прежнему тесно взаимодействуют с Украиной. Правительство Украине отказалось комментировать ситуацию.

По словам двух источников, если план не получит поддержки от достаточного количества стран-членов МВФ, фонд может поддержать Украину с помощью программы Инструмента быстрого финансирования на сумму 1,3 миллиарда долларов.

И здание пишет, что, когда война закончится, Украине потребуется крупная финансовая поддержка для восстановления. Этот процесс может быть довольно медленным. Ожидается, что экономика Украины вырастет на 0,3% после спада на 30,3% в прошлом году.

Ранее Фокус писал, что в ООН заявили, что война уничтожает экономику Украины. Эксперты заявили, что ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 5 млрд долларов. Перспективы в 2023 и 2024 годах сильно неопределенные и будут зависеть от множества факторов.

Еще напомним, что в ЕС нашли способ передать Украине замороженные активы РФ. В качестве первого шага рассматривается возможность объединения активов на уровне Евросоюза или на международном уровне с целью получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления нашей страны.

Также сообщалось, что, по словам Шмыгаля, платформа доноров по восстановлению Украины начала работу. На первом заседании, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, поднимались вопросы энергетики, разминирования, восстановления жилья и прочей инфраструктуры.