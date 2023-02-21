Без МВФ никак: в Минфине назвали сумму дополнительного внешнего финансирования

В профильном ведомстве считают, что новая программа с МВФ поможет снизить дефицит бюджета, поддержит макроэкономическую и финансовую стабильность страны в условиях войны.

Related video

Украине в 2023 году потребуется около $10 млрд дополнительного внешнего финансирования, чтобы покрыть дефицит государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В ведомстве отмечают, что 20 февраля 2023 года состоялась встреча украинского министра с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристиной Георгиевой, в ходе которой были обговорены результаты миссии Фонда по пересмотру Мониторинговой программы для Украины. ,

Так, по словам министра финансов Сергея Марченко, открытие полноценной долгосрочной программы с МВФ будет способствовать уменьшению дефицита бюджета, поддержанию макроэкономической и финансовой стабильности.

"В этом контексте мы рассчитываем, что начнется обсуждение полноценной программы при поддержке МВФ. Это поспособствует обеспечению приоритетных, в частности, гуманитарных и социальных расходов бюджета в 2023 году", — отметил Сергей Марченко.

Напомним, что в Украине с 13 февраля работала миссия Международного валютного фонда. Организация проверяла, как Украина выполнила требования мониторинговой программы, одобренной в конце 2022.

Уже 20 февраля директор фонда Кристалина Георгиева сообщила, что Украина соответствует всем критериям для сотрудничества. При этом она отметила, что потребность страны в финансировании составляет $40 млрд в год.

"У нас есть страна, где работают институты. Где выплачиваются пенсии. Где работают социальные службы. Где правительство остро заинтересовано в продолжении реформ, даже когда падают бомбы", – подчеркнула она.

Ранее Фокус рассказывал, что в ходе Всемирного экономического форума в Давосе с 17 по 20 января обсуждали послевоенное будущее Украины. Так, гендиректор крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock Ларри Финк говорил о многомиллиардном плане по финансированию страны.

Также напомним, что в январском отчете ООН говорилось о разрушительном влиянии большой войны с РФ на экономику Украины — за 2022 год она упала более чем на 35%.