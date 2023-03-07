Дыра в миллиарды: сколько не хватает Украине для армии и на покрытие социальных расходов

Сравнив ожидаемые потребности Украины в финансировании и вероятный объем поступлений помощи от партнеров, неправительственные эксперты подсчитали, сколько миллиардов долларов Украине не хватает в 2023 году для выполнения бюджета, финансирования армии, выплаты пенсий.

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В консенсус-прогнозе украинских экспертов и компаний, обнародованных в "Центре экономической стратегии" (ЦЭС), потребности Украины в финансировании в течение 2023 года оценили следующим образом:

минимум: $44,8 млрд;

консенсус-прогноз: $51,1 млрд;

максимум: $57,0 млрд.

При этом оценки ожидаемой по подсчетам экспертов международной помощи оказались меньше, а именно:

минимум: $37 млрд;

консенсус-прогноз: $40,2 млрд;

максимум: $43,2 млрд.

"К большому сожалению, здесь можно увидеть, что ожидаемая финансовая помощь от международных партнеров едва перекрывает показатель дефицита бюджета и ее абсолютно недостаточно для того, чтобы покрыть полностью всю потребность в финансировании. Соответственно, эта разница, составляющая примерно $11 млрд, должна быть покрыта либо за счет увеличения этой финансовой помощи по сравнению с ожиданиями, либо за счет других источников", — прокомментировала результаты консенсус-прогноза Мария Репко, заместитель директора ЦЭС.

Консенсус-прогноз основан на опросе семи ведущих аналитических команд — Dragon Capital, Concorde Capital, Morgan Stanley, ICU, Oxford Economics, Sense Bank и Институт экономических исследований и политических консультаций совместно с German Economic Team.

В ходе онлайн-обсуждения консенсус-прогноза выявленный аналитиками дефицит финансирования попросили прокомментировать министра финансов Украины Сергея Марченко.

[ + – ] Сергей Марченко: поступление средств со стороны партнеров происходит ритмично и особых рисков недопоступления не ожидается Фото: "Минфин"

"Геп [разрыв] остается $10 млрд. Я бы предпочел придерживаться этой цифры, пока нет жестких обязательств со стороны наших партнеров. Каким образом мы можем ее перекрыть, есть понимание, но, опять же, оно пока еще не жесткое. Как только будут у нас жесткие обязательства со стороны наших партнеров, можно будет сказать, что эта цифра меньше", — ответил Сергей Марченко.

Министр добавил, что при наличии программ и материализации тех договоренностей, которые сейчас ведутся, эта цифра в $10 млрд абсолютно легко перекрывается. Марченко отметил, что в прошлом году ситуация была намного сложнее и непредсказуемее и дефицит был гораздо выше в долларовом эквиваленте, тогда как сейчас стабильности больше, поступление средств со стороны партнеров происходит ритмично и особых рисков недопоступления не ожидается.

Вероятное финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии, попросту говоря, печати денег Нацбанком, в 2023 году не подтверждают как в НБУ, так и в Минфине. "Мы вместе делаем все возможное, чтобы этого не произошло", — заверил во время онлайн-мероприятия Сергей Николайчук, заместитель председателя Национального банка.

Напомним, в 2022 году эмиссия достигла 400 млрд грн ($10,9 млрд по курсу НБУ). Именно на такую сумму в течение года Нацбанк выкупил гособлигации.

Подводя итог сказанному, отметим, что в 2023 году власти надеются покрыть потребности в финансировании за счет международной помощи и не планируют задействовать печатный станок, тем самым усиливая риски ускорения инфляции.

[ + – ] В 2023 году в Украине надеются обойтись без эмиссионного финансирования госбюджета Фото: НБУ

Кроме колоссального дефицита госбюджета еще одним негативным следствием войны для Украины становится быстрый рост госдолга.

"Ожидания наших экономистов, которых мы опросили, говорят, что средний показатель соотношения долга к ВВП в 2023 году достигнет 93%, чего в Украине не было уже много лет. Но во время войны вряд ли можно было избежать такой ситуации", — комментирует Мария Репко.

По словам экспертки, снизить долговую нагрузку должно было бы увеличение поступления помощи именно в форме грантов, которые предоставляются, в отличие от кредитов, на необратимой основе и поэтому не увеличивают сумму долга.

Повышение соотношения госдолга и ВВП до опасного уровня связано еще и с тем, что экономика Украины из-за войны в 2022 году сократилась примерно на 30%. Ранее Фокус писал какую динамику ВВП участники консенсус-прогноза ожидают в 2023 году и когда прогнозируют завершение войны.

Напомним, в интервью Фокусу глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев сообщил, что вскоре Украина подпишет новую программу с МВФ на 4 года, а первый транш в размере $5 млрд поступит в Украину уже в 2023 году.