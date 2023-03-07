На пенсии хватит: сколько миллиардов Украина получит от МВФ и стран-партнеров

По словам народного депутата и главы налогового комитета ВРУ Данила Гетманцева, в рамках новой программы с МВФ Украина уже в этом году получит $5 млрд, а от стран-партнеров и финансовых организаций – более $50 млрд.

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Новая программа Украины с МВФ предусматривает финансирование в сумме $15 млрд, из которых $5 млрд Украина получит уже в 2023 году. Об этом Фокусу в эксклюзивном интервью рассказал народный депутат, глава комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев.

"Мы не получаем сейчас средств от фонда, но успешное выполнение мониторинговой программы предполагает переход к следующему этапу — разработке новой кредитной программы с МВФ, по которой мы планируем завершить переговоры уже в этом месяце (у нас запланированы встречи в Варшаве с представителями МВФ с 8 по 15 марта). Параметры новой программы — $15 млрд на 4 года и на этот год — $5 млрд", — сообщил Данил Гетманцев.

По его словам, следующая программа с МВФ была озвучена после приезда в феврале Кристаллины Георгиевой в Киев.

"На встрече с директором-распорядителем МВФ, кстати, было четко отмечена нецелесообразность каких-либо налоговых экспериментов и головокружительных идей в налогообложении. Это было конкретно подчеркнуто на встрече. И было подтверждено, что новая программа с МВФ будет", — говорит Гетманцев.

Народный депутат подчеркнул, что у МВФ есть несколько важных требований к Украине для предоставления финансирования.

Самыми главными, по словам Данила Гетманцева, являются следующие требования МВФ:

активизация рынка внутренних заимствований для устранения зависимости от эмиссионного финансирования;

создание условий для ослабления валютных ограничений и проведение диагностики банков;

обновление стратегии финансового сектора;

учет потребности в увеличении расходов – критических расходов на восстановление и социальную защиту;

увеличение налоговых поступлений, в частности, через улучшение администрирования доходов и возврат налоговой политики к довоенным настройкам.

"Помимо этого, МВФ предлагает запуск в Украине нового инструмента — Mid-term revenue strategy, документа, который должен определять политику государственных доходов на ближайшие 5 лет. Собственно, указанная стратегия была уже разработана в рамках Плана восстановления Украины от последствий войны. Но она нуждается в формализации и утверждении. Также МВФ настаивает на неприменении любых шагов, направленных на уменьшение налоговых поступлений. И речь идет о продолжении реформ, направленных на укрепление публичного управления, борьбу с коррупцией и обеспечение верховенства права", — объяснил Данил Гетманцев.

По словам главы налогового комитета, Украина также рассчитывает на другую финансовую помощь – от ряда стран-партнеров. В частности, США выделяют для Украины $45 млрд, Евросоюз – $18 млрд, страны G7 – $39 млрд, Норвегия – $7,5 млрд, Япония – $5,5 млрд, Всемирный банк – $2,5 млрд.

"В целом на 2023 год нам нужно $55 млрд. дополнительного финансирования ($38 млрд на бюджет и $17 млрд — Fast Recovery). Уже знаем, что средства на финансирование бюджета будут, и чувствуем себя уверенно, на скорое восстановление – уже есть весомая часть", – сообщил Данил Гетманцев.

Ранее Фокус писал, что президент США во время визита в Киев заявил об отправке боеприпасов для дальнобойных РСЗО HIMARS и гаубиц, а также ПТРК Javelin.

Также Фокус сообщал, что страны G7 планируют предоставить ключевую поддержку усилиям Украины по получению доступа к финансированию Международного валютного фонда до конца марта.