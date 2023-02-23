16 млрд долларов: страны G7 помогут Украине получить деньги от МВФ,— Bloomberg

Журналисты пишут, что на этой неделе правительства стран G7 официально поручат своим должностным лицам активизировать взаимодействие с МВФ и Украиной для реализации амбициозной программы.

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Страны G7 планируют оказать ключевую поддержку усилиям Украины по получению доступа к финансированию Международного валютного фонда к концу марта. Об этом пишет издание Bloomberg.

Издание пишет, что министр финансов США Джанет Йеллен в последние дни обсуждала программу кредитования с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Кредитор из Вашингтона и Украина изучают многолетний пакет помощи на сумму до 16 млрд долларов.

Журналисты считают, что на этой неделе правительства стран G7 официально поручат своим должностным лицам активизировать взаимодействие с МВФ и Украиной для реализации амбициозной программы.

Сообщается, что правительство президента Украины Владимира Зеленского стремится заключить новую сделку уже в следующем месяце с целью получить 5 млрд долларов в течение года.

В материале сказано, что спустя год после начала полномасштабной войны с Россией Украина остро нуждается в доступе к финансированию. Так, ВС РФ уничтожили большую часть национальной промышленной базы, сильно усложнили экспорт зерна, а также повредили инфраструктуру. Это вызвало экономический спад примерно на 30% в прошлом году.

Георгиева, которая на этой неделе посетила Киев для встречи с украинскими властями, заявила, что МВФ готов оказать значительную экономическую поддержку в рамках новой полноценной кредитной программы.

"Международное сообщество будет и впредь играть жизненно важную роль в поддержке Украины, в том числе для удовлетворения крупных потребностей в финансировании в 2023 году и в последующий период", — заявила Георгиева.

Помощь от МФВ

Издание пишет, что на сегодняшний день Украина получила помощь МВФ в размере 2,7 млрд долларов в рамках инструмента быстрого финансирования в прошлом году после того, как Россия начала свое вторжение. Чтобы облегчить полноценную сделку, Киев и МВФ уже сотрудничают в соглашении о безналичном мониторинге, которое рассматривается как предварительное условие для многомиллиардной кредитной программы.

Ранее в Министерстве финансов отметили, что распределение возвращения Украиной кредитов, предоставленных странами Европейского Союза, являются "совершенно равномерными". В 2023 году Украине будут выделены как грантовые средства, так и кредитные.

Еще напомним, что Reuters заявило, что Румыния обеспокоена углублением Украиной устья Дуная. По словам замминистра инфраструктуры Юрия Васькова, румынская сторона была проинформирована о проведении работ еще в августе прошлого года. Украина не нарушила никаких международных договоренностей, углубив канал устья "Быстрое" на Дунае для увеличения экспорта продовольствия.