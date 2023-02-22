Вагон времени: сколько лет украинцы будут выплачивать кредиты Европейскому Союзу

В Министерстве финансов отметили, что распределение возвращения Украиной кредитов, предоставленных странами Европейского Союза, являются "совершенно равномерными".

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Рассчитаться со всеми кредитами, которые Украина получит от Европейского Союза в рамках финансовой поддержки на фоне войны, наша сможет в течение 35 лет. Проценты помогут выплатить партнеры, сообщила в эфире телемарафона заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова.

Она отметила, что распределение того, как отдавать потом кредиты, предоставленные партнерами, "совершенно равномерно".

"Сторона ЕС предоставляет такие условия, что срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты вместо Украины будут покрывать наши европейские партнеры. Это является одним из примеров того, как партнеры с пониманием относятся к долговой нагрузке нашей страны", — рассказала она.

По ее словам, в 2023 году Украине будут выделены как грантовые средства, так и кредитные. Параллельно продолжается работа над тем, чтобы соотношение полученных средств было прошлогодним.

"Сейчас у нас есть подтвержденный комитмент в размере около 10 млрд долларов, который будет предоставляться Украине в течение этого года именно в грантовой форме", – добавила Ольга Зыкова.

Какую финансовую помощь

В 2022 году Европейский Союз выделил нашей стране 9,5 млрд евро в виде кредитов и грантов. Эти деньги были предназначены для укрепления стабильности и удовлетворения неотложных потребностей в финансировании.

Кроме того, в конце прошлого года был проголосован законодательный пакет, который позволит Евросоюзу оказать макрофинансовую помощь Украине в 2023 году на общую сумму 18 млрд евро. Первая часть помощи была перечислена Киеву в январе, а следующий транш ожидается уже в марте.

Кроме того, Брюссель также поддерживает Украину через Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития, предоставляя гарантии, которые позволяют кредитовать украинское правительство и компании, оказывающие жизненно важные услуги.

Тем временем, по подсчетам Международного валютного фонда (МВФ), украинской экономике для функционирования в 2023 году нужно от 40 до 48 млрд долларов финансовой поддержки. Фонд уже разрабатывает программу по поддержке правительства Украины, большую часть денег предоставят США и Европейский Союз.

Ранее Фокус рассказывал, что в январском отчете ООН говорилось о разрушительном влиянии большой войны с РФ на экономику Украины — за 2022 год она упала более чем на 35%.