Вагон часу: скільки років українці виплачуватимуть кредити Європейському Союзу

У Міністерстві фінансів зазначили, що розподіл повернення Україною кредитів, наданих країнами Європейського Союзу, є "цілком рівномірними".

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Розрахуватися з усіма кредитами, які Україна отримає від Європейського Союзу у межах фінансової підтримки на фоні війни, наша зможе упродовж 35 років. Відсотки допоможуть виплатити партнери, повідомила в ефірі телемарафону заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова.

Вона зазначила, що розподіл того, як віддавати потім кредити, надані партнерами, "цілком рівномірний".

"Сторона ЄС надає такі умови, що термін погашення кредиту становить 35 років, а відсотки замість України покриватимуть наші європейські партнери. Це є одним із прикладів того, як партнери з розумінням ставляться до боргового навантаження нашої країни", — розповіла вона.

За її словами, у 2023 році Україні буде виділено як грантові кошти, так і кредитні. Паралельно продовжується робота над тим, щоб співвідношення отриманих коштів було торішнім.

"Зараз у нас є підтверджений комітмент у розмірі близько 10 млрд доларів, який надаватиметься Україні протягом цього року саме у грантовій формі", — додала Ольга Зикова.

Яку фінансову допомогу

У 2022 році Європейський Союз виділив нашій країні 9,5 млрд євро у вигляді кредитів та грантів. Ці гроші були призначені для зміцнення стабільності та задоволення невідкладних потреб у фінансуванні.

Крім того, наприкінці минулого року було проголосовано законодавчий пакет, який дозволить Євросоюзу надати макрофінансову допомогу Україні у 2023 році на загальну суму 18 млрд євро. Перша частина допомоги була перерахована Києву у січні, а наступний транш очікується вже у березні.

Крім того, Брюссель також підтримує Україну через Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку, надаючи гарантії, що дозволяють кредитувати український уряд та компанії, які надають життєво важливі послуги.

Тим часом, за підрахунками Міжнародного валютного фонду (МВФ), українській економіці для функціонування у 2023 році потрібно від 40 до 48 млрд. доларів фінансової підтримки. Фонд вже розробляє програму підтримки уряду України, більшу частину грошей нададуть США та Європейський Союз.

Раніше Фокус розповідав, що у січневому звіті ООН йшлося про руйнівний вплив великої війни з РФ на економіку України — за 2022 рік вона впала на понад 35%.