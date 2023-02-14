Потрібно майже $50 млрд: у МВФ назвали суму підтримки для роботи економіки України

Директорка-розпорядниця фонду Крісталіна Георгієва впевнена, що українська влада успішно долає кризу — інфляція в країні нижча за 30%. Вона навела як приклад тещу брата, яка живе в Харкові й отримує пенсію вчасно.

Related video

Українській економіці для функціонування у 2023 році потрібно від 40 до 48 млрд. доларів фінансової підтримки. Про це сказала директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва на всесвітньому урядовому саміті в Дубаї.

Фонд працює над програмою з підтримки уряду України, більшу частину грошей нададуть США та Європейський Союз.

"Щоб ви розуміли, Україні потрібно від 40 до 48 млрд. доларів зовнішньої фінансової підтримки цього року, щоб країна могла функціонувати", — зазначила Георгієва.

[ + – ] Крісталіна Георгієва захоплена діями української влади

Українська влада, на її думку, успішно долає кризу в економіці — пенсії та зарплати в державному секторі сплачуються, інфляція перебуває нижче 30%, а в інших державах в умовах війни вона іноді сягала 100%.

"Я захоплена українською владою. Ми часто проводимо зустрічі онлайн і чуємо сирени. Ми перериваємо зустріч, щоб люди перейшли в безпечне місце, і продовжуємо далі", – сказала Георгієва.

Директорка-розпорядниця під час виступу згадала, що її брат одружений із українкою. Він був у Харкові на початку повномасштабного вторгнення військ Росії та був в Україні до червня.

"Так ось, його теща отримувала пенсію вчасно. Соціальні сервіси всі працювали — це показує згуртованість людей під час війни", — підсумувала вона.

Георгієва звернула увагу на підтримку чистоти у Харкові комунальними службами, незважаючи на постійні бомбардування росіян.

Місія МВФ відновила роботу в Україні

З 13 лютого в Україні почала працювати місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм. Організація обговорить виконання вимог моніторингової програми, схваленої наприкінці 2022 року. Термін дії програми – 4 місяці.

ЗМІ писали, що нову кредитну програму 14-16 млрд доларів МВФ може погодити до кінця березня. У перший рік Україні можуть надати 5-7 млрд доларів.

Британська газета Financial Times писала, як союзники України підштовхують МВФ до остаточного доопрацювання планів багатомільярдної кредитної програми. Представники фонду планують зустрітися з українськими чиновниками у Варшаві у середині лютого, щоб продовжити обговорення кредитів.

Співрозмовники газети запевняють, що їхня мета — доопрацювати програму до весни.

"Україна заявила, що цього року зіткнеться з дефіцитом у розмірі 38 млрд доларів. Щоб покрити дефіцит фінансування, ЄС виділив 18 млрд євро. Євроблок та інші великі партнери Києва хочуть, щоб міжнародні кредитори активізували зусилля з надання подальшої підтримки", — цитує видання виконавчого віце-президента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса.

Київ наполягав на фінансуванні МВФ з вересня, але переговори призупинили через умови фонду для країн, що воюють.

"Якщо ви хочете, щоб ми робили більше, нам потрібна підтримка. Те, що ми робимо в Україні, до біса ризиковано", — прокоментував президент кредитного підрозділу ЄС Вернер Хойєр.

Нагадаємо, що у січневому звіті ООН йшлося про руйнівний вплив великої війни з РФ на економіку України — за 2022 рік вона впала більш ніж на 35%.

Георгієва 17 січня на економічному форумі в Давосі звинувачувала Росію в небажанні завершити війну в Україні. За її словами, масштабні бойові дії дуже вплинули на світову економіку.