"Хотят ли русские войны": глава МВФ розкритикувала Росію на форумі в Давосі

За словами Крісталіни Георгієвої, що швидше завершаться бойові дії на території України, то краще буде для всього світу й, зокрема, світової економіки.

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Глава Міжнародного валютного фонду дорікнула Росії в затягуванні закінчення війни в Україні. Про це Крісталіна Георгієва заявила 17 січня, виступаючи на економічному форумі у Давосі.

"Є знаменита російська пісня — "Хотят ли русские войны". І головне посилання цієї пісні — ні, не хочуть. Чому тоді це сталося, і як ми можемо покласти цьому кінець?" — поставила риторичне запитання Георгієва.

Вона додала, що навіть сторічні війни закінчувалися за столом переговорів.

"І чим швидше ми знайдемо можливість покласти край цій жахливій війні, тим краще для всіх. І, звичайно, це буде чудовою новиною для світової економіки", — уточнила глава МВФ.

Крім того, у своєму виступі Крісталіна Георгієва наголосила, що російсько-українська війна стала найбільшим чинником, який вплинув на світову економіку у 2022 році.

Нагадаємо, 17 січня Всесвітній економічний форум у Давосі відвідав президент Польщі Анджей Дуда. Він заявив, що російські окупанти мають поплатитися за свої воєнні злочини проти українців. Однак світ має право знати, чому для загарбників вимагають притягнення до кримінальної відповідальності.

Фокус також писав, що у травні 2022 року президент України Володимир Зеленський розкритикував країни Заходу в Давосі. Тоді він засудив нерішучість західних країн щодо нафтового ембарго РФ, членства України в ЄС, а також швидкого вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.