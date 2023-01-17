"Хотят ли русские войны": глава МВФ раскритиковала Россию на форуме в Давосе

По словам Кристалины Георгиевой, чем быстрее завершатся боевые действия на территории Украины, тем лучше будет для всего мира и, в частности, мировой экономики.

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Глава Международного валютного фонда упрекнула Россию в затягивании окончания войны в Украине. Об этом Кристалина Георгиева заявила 17 января, выступая на экономическом форуме в Давосе.

"Есть знаменитая русская песня – "Хотят ли русские войны". И главный посыл этой песни – нет, не хотят. Почему тогда это случилось, и как мы можем положить этому конец?" — задала риторический вопрос Георгиева.

Она добавила, что даже столетние войны заканчивались за столом переговоров.

"И чем быстрее мы найдем возможность, чтобы положить конец этой ужасной войне, тем лучше для всех. И, конечно, это будет прекрасной новостью для мировой экономики", — уточнила глава МВФ.

Кроме того, в своем выступлении Кристалина Георгиева подчеркнула, что российско-украинская война стала крупнейшим фактором, повлиявшим на мировую экономику в 2022 году.

Напомним, 17 января Всемирный экономический форум в Давосе посетил президент Польши Анджей Дуда. Он заявил, что российские оккупанты должны понести наказание за свои военные преступления против украинцев. Однако мир имеет право знать, почему для захватчиков требуют привлечения к уголовной ответственности.

Фокус также писал, что в мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал страны Запада в Давосе. Тогда он осудил нерешительность западных стран в вопросах нефтяного эмбарго РФ, членства Украины в ЕС, а также быстрого вступления Швеции и Финляндии в НАТО.