Нужно почти $50 млрд: в МВФ назвали сумму поддержки для работы экономики Украины

Директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева уверена, что украинские власти успешно преодолевают кризис — инфляция в стране ниже 30%. Она привела в пример тещу брата, которая живет в Харькове и получает пенсию вовремя.

Related video

Украинской экономике для функционирования в 2023 году нужно от 40 до 48 млрд долларов финансовой поддержки. Об этом сказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на всемирном правительственном саммите в Дубае.

Фонд работает над программой по поддержке правительства Украины, большую часть денег предоставят США и Европейский Союз.

"Чтобы вы понимали, Украине нужно от 40 до 48 млрд долларов внешней финансовой поддержки в этом году, чтобы страна могла функционировать", – отметила Георгиева.

[ + – ] Кристалина Георгиева восхищена действиями украинских властей

Украинские власти, по ее мнению, успешно преодолевают кризис в экономике — пенсии и зарплаты в государственном секторе платятся, инфляция находится ниже 30%, а в других государствах в условиях войны она иногда достигала до 100%.

"Я восхищена украинскими властями. Мы часто проводим встречи онлайн и слышим сирены. Мы прерываем встречу, чтобы люди перешли в безопасное место, и продолжаем далее", – сказала Георгиева.

Директор-распорядитель во время выступления вспомнила, что ее брат женат на украинке. Он был в Харькове в начале полномасштабного вторжения войск России и был в Украине до июня.

"Так вот, его теща получала пенсию вовремя. Социальные сервисы все работали — это показывает сплоченность людей во время войны", – подытожила она.

Георгиева обратила внимание на поддержание чистоты в Харькове коммунальными службами, несмотря на постоянные бомбардировки россиян.

Миссия МВФ возобновила работу в Украине

С 13 февраля в Украине заработала миссия МВФ во главе с Гэвином Греем. Организация обсудить выполнение требований мониторинговой программы, одобренной в конце 2022 года. Срок действия программы — 4 месяца.

СМИ писали, что новую кредитную программу 14-16 млрд долларов МВФ может согласовать до конца марта. В первый год Украине могут предоставить 5-7 млрд долларов.

Британская газета Financial Times писала, как союзники Украины подталкивают МВФ к окончательной доработке планов многомиллиардной кредитной программы. Представители фонда планируют встретиться с украинскими чиновниками в Варшаве в середине февраля, чтобы продолжить обсуждение кредитов.

Собеседники газеты уверяют, что их цель — доработать программу до весны.

"Украина заявила, что в этом году столкнется с дефицитом в размере 38 млрд долларов. Чтобы покрыть дефицит финансирования, ЕС выделил 18 млрд евро. Евроблок и другие крупные партнеры Киева хотят, чтобы международные кредиторы активизировали усилия по оказанию дальнейшей поддержки", — цитирует издание исполнительного вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса.

Киев настаивал на финансировании МВФ с сентября, но переговоры приостановили из-за условий фонда для воюющих стран.

"Если вы хотите, чтобы мы делали больше, нам нужна поддержка. То, что мы делаем в Украине, чертовски рискованно", — прокомментировал президент кредитного подразделения ЕС Вернер Хойер.

Напомним, что в январском отчете ООН говорилось о разрушительном влиянии большой войны с РФ на экономику Украины — за 2022 год она упала более чем на 35%.

Георгиева 17 января на экономическом форуме в Давосе обвиняла Россию в нежелании завершить войну в Украине. По ее словам, масштабные боевые действия сильно повлияли на мировую экономику.