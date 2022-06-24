Країни ЄС погодили новий кредит для України у розмірі $9,5 млрд, — прем'єр Польщі
За словами Матеуша Моравецького, Євросоюз пішов на такий крок, оскільки Київ не має можливостей для фінансування держсектора в умовах війни.
Країни Європейського Союзу затвердили виділення Україні кредитного пакета в розмірі $9,5 млрд. Про це повідомляє пресслужба канцелярії прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.
Топчиновник, виступаючи в Брюсселі, нагадав, що Україна перебуває в стані війни з Росією, і Київ не має можливостей для фінансування державного сектору.
За словами Моравецького, виділення кредитного пакета в розмірі $9,5 млрд є історичним моментом.
"Україна — країна, яка перебуває у стані війни, і вона не має грошей на оплату багатьох державних послуг, тому ми схвалили допомогу в розмірі 9 мільярдів євро", — цитує канцелярія прем'єр-міністра Польщі.
У пресрелізі на сайті Європейської ради сказано, що незабаром Єврокомісія надасть пропозицію про надання Україні нової макрофінансової допомоги в розмірі близько 9 млрд євро у 2022 році.
"Глави держав і урядів ЄС закликали Комісію оперативно подати свої пропозиції щодо підтримки Євросоюзом відновлення України та проведення консультацій із міжнародними партнерами, організаціями тйа експертами", — йдеться в повідомленні на сайті Європейської ради.
Нагадаємо, 23 червня Європейська рада ухвалила історичне рішення — Україна та Молдова отримали статус кандидата в ЄС. 27 лідерів країн блоку підтримали євроінтеграцію як Києва, так і Кишинева.
Про виділення Україні кредитного пакета в розмірі $9,5 млрд раніше писало агентство Bloomberg. Журналісти стверджували, що нова макрофінансова допомога Києву буде схвалена до кінця поточного тижня, а стратегія, запропонована країнами ЄС, включатиме 25-річні кредити з пільговим періодом для відшкодування основної суми.