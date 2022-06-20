ЄС до кінця тижня затвердить кредитний пакет для України у розмірі $9,5 млрд, — Bloomberg

Нова програма макрофінансової допомоги, як стверджують журналісти, складатиметься з 25-річних кредитів та пільгового періоду для відшкодування основної суми.

Євросоюз до кінця поточного тижня планує завершити оформлення кредитного пакета у розмірі $9,5 млрд для України. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на свої обізнані джерела.

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За даними журналістів, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних кредитів із 10-річним пільговим періодом для відшкодування основної суми.

Поінформовані джерела стверджують, що деякі платежі, які здійснюватимуться для погашення відсотків за позиками, покриватимуться з бюджету Євросоюзу. Інсайдери припускають, що ЄС завершить оформлення кредитного пакета у розмірі $9,5 млрд. вже до кінця поточного тижня.

Журналісти нагадують, що Київ отримає чергову позику від Брюсселя за умови, якщо всі країни-члени блоку підтримають це рішення.

"ЄС планував передати ще три-чотири транші до кінця 2022 року, хоча це залежатиме від наявності гарантій та фінансових потреб України. Очікується, що фінансовий пакет включатиме деякі умови, які враховуватимуть поточні обставини України та будуть пов'язані з зусиллями щодо відновлення інфраструктури і недопущенням нецільового використання коштів", — йдеться у публікації Bloomberg.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон представив план допомоги Україні в умовах війни з Росією. Стратегія політика складається з 4 пунктів та передбачає забезпечення Києва озброєнням та обладнанням, а також виділення фінансових траншів для стабілізації економіки та відновлення зруйнованої інфраструктури.

Також повідомлялося, що "Велика сімка" планує передати Україні 15 млрд євро. Західні країни, за даними Reuters, хочуть надати Києву 3-місячний пакет фінансової допомоги з короткостроковим фінансуванням у вигляді грантів, які на відміну від кредитів не потрібно повертати.