Румыния обеспокоена углублением Украиной устья Дуная: в Киеве не видят проблемы, — Reuters

По словам замминистра инфраструктуры Юрия Васькова, румынская сторона была проинформирована о проведении работ еще в августе прошлого года.

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Украина не нарушила никаких международных договоренностей, углубив канал устья "Быстрое" на Дунае для увеличения экспорта продовольствия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрия Васькова.

Данное заявление прозвучало на фоне обеспокоенности Румынии тем, что работы на водном пути через общую территорию дельты Дуная могут угрожать дикой природе объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и нарушать международные договоры об охране окружающей среды.

"Мы официально уведомили румынскую сторону еще в августе 2022 года о том, что будем проводить оперативные дноуглубительные работы, то есть расчистку от наносов, и никаких комментариев не получили", — сказал Васьков.

Украина транспортирует через устье "Быстрое" зерно, в то время как доступ к ее портам на Черном море был ограничен из-за российской военной агрессии. Предполагается, что более глубокий канал позволит ежемесячно экспортировать дополнительные 500 000 тонн.

"Мы не видим проблемы — это не новое строительство, а оперативное углубление", — заявил замминистра.

Также отмечается, что Киев готов согласовывать любые свои действия с Румынией, которая является важным экономическим партнером для Украины. За 2022 года экспортеры отгрузили 8,6 млн тонн украинского зерна через румынский черноморский порт Констанца.

Напомним, что в июле прошлого года в Администрации морских портов Украины сообщили, что судоходство по каналу Дунай — Черное море стало возможно благодаря освобождению острова Змеиный от российских оккупантов.

Фокус также писал о том, что 7 февраля прокуратура АР Крым и Севастополя сообщила о подозрении российскому капитану. За 2022 год подозреваемый трижды заходил в закрытый морской порт "Севастополь", где судна загружали награбленным украинским зерном.