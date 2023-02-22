Румунія стурбована поглибленням Україною гирла Дунаю: у Києві не бачать проблеми, — Reuters

За словами заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова, румунська сторона була проінформована про проведення робіт ще у серпні минулого року.

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Україна не порушила жодних міжнародних домовленостей, поглибивши канал гирла "Бистре" на Дунаї для збільшення експорту продовольства. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрія Васькова.

Ця заява пролунала на тлі занепокоєння Румунії тим, що роботи на водному шляху через спільну територію дельти Дунаю можуть загрожувати дикій природі об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО та порушувати міжнародні договори про охорону навколишнього середовища.

"Ми офіційно сповістили румунську сторону ще у серпні 2022 року про те, що будемо проводити оперативні днопоглиблювальні роботи, тобто розчищення від наносів, і жодних коментарів не отримали", — сказав Васьков.

Україна транспортує через гирло "Бистре" зерно, тоді як доступ до її портів на Чорному морі було обмежено через російську військову агресію. Передбачається, що глибший канал дозволить щомісяця експортувати додаткові 500 000 тонн.

"Ми не бачимо проблеми — це не нове будівництво, а оперативне поглиблення", — заявив заступник міністра.

Також наголошується, що Київ готовий узгоджувати будь-які свої дії з Румунією, яка є важливим економічним партнером України. За 2022 рік експортери відвантажили 8,6 млн тонн українського зерна через румунський чорноморський порт Констанца.

Нагадаємо, що в липні минулого року в Адміністрації морських портів України повідомили, що судноплавство каналом Дунай — Чорне море стало можливим завдяки звільненню острова Зміїний від російських окупантів.

Фокус також писав про те, що 7 лютого прокуратура АР Крим та Севастополя повідомила про підозру російському капітанові. За 2022 рік підозрюваний тричі заходив до закритого морського порту "Севастополь", де судна завантажували награбованим українським зерном.